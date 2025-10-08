Con un posteo, Ángel Di María emocionó a todos despidiendo a Miguel Ángel Russo: “Gracias por enseñarnos”

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo sacudió a todo el fútbol argentino. Los hinchas de Boca, como así también los de Rosario Central, Lanús y Estudiantes de La Plata, quedaron sumamente dolidos, como así también futbolistas que lo conocieron. Uno de ellos, Ángel Di María.

A pesar de que no dirigió a Fideo, se conocían del Canalla. De hecho, entre 2002 y 2004 cuando era el entrenador, el campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina se desempeñaba en las inferiores del club rosarino.

Se cruzaron en el Mundial de Clubes, cuando Boca enfrentó a Benfica por la fase de grupos y Di María aún militaba en las filas del elenco portugués. Allí se fundieron en un gran y fraternal abrazo. Y el futbolista aprovechó la imagen de aquel momento para homenajear al ídolo canalla, al que le agregó un emotiva dedicatoria.

“Gracias por enseñarnos, gracias por tantas alegrías. Quedarás por siempre en nuestros corazones. Descansá en paz, Miguel querido“, escribió el delantero de 37 años para despedir a Russo, por quien tenía, tiene y tendrá un enorme cariño.

El posteo que Ángel Di María le dedicó a Miguel Ángel Russo.

El velorio de Miguel Ángel Russo se realizará en La Bombonera

Según pudo saber BOLAVIP, en las inmediaciones de La Bombonera ya comenzó a montarse todo el operativo para que pueda velarse a Russo, donde hay un vallado especial. Los hinchas y los socios podrán acceder al hall central del estadio Alberto J. Armando para despedirse del DT, aunque no está confirmado si se realizará a cajón abierto o cerrado, algo que lo determinará la familia del oriundo de Lanús.

En cuanto a la despedida del entrenador que pasó por clubes como Rosario Central, Colón, Racing, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata y Lanús, entre otros, se realizará este jueves 9 de octubre, a partir de las 08:00 hasta el viernes 10 del mismo mes en el mismo horario.

