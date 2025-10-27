Restan solamente tres fechas para el final de la fase regular del Torneo Clausura 2025 y los equipos luchan por meterse en los octavos de final. Este lunes, Boca Juniors dio un paso importante al derrotar a domicilio a Barracas Central por el partido pendiente de la Fecha 12.

Con un doblete de Milton Giménez y otro tanto de Miguel Merentiel, los dirigidos por Claudio Úbeda consiguieron los tres puntos en un encuentro cargado de polémicas en el Estadio Claudio Fabián Tapia.

Con este resultado, el Xeneize no solo se metió en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, sino que también escalaron en la Zona A, dónde ahora se encuentran en la tercera posición, más cerca de avanzar a la siguiente instancia del Clausura.

Hasta el momento, Boca enfrentaría al sexto de la Zona B a partido único en La Bombonera. Por ahora, San Lorenzo es quién ocupa aquella posición, por lo que podría haber clásico por un lugar en cuartos de final. El fin de semana se disputará una nueva jornada, dónde todo puede cambiar.

Así están los cruces de octavos de final

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

Estudiantes de La Plata vs. San Martín de San Juan

BOCA JUNIORS vs. SAN LORENZO

Unión de Santa Fe vs. River Plate

Deportivo Riestra vs. Tigre

Rosario Central vs. Belgrano

Lanús vs. Argentinos Juniors

Vélez Sarsfield vs. Defensa y Justicia

La tabla del Torneo Clausura 2025

