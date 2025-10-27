Es tendencia:
Boca, emparejado con San Lorenzo en los octavos de final del Torneo Clausura luego de su triunfo sobre Barracas Central

El Xeneize sacó un triunfazo en el Estadio Claudio Fabián Tapia y se metió en zona de clasificación.

Por Agustín Vetere

La pelota del Torneo Clausura.
© AFALa pelota del Torneo Clausura.

Restan solamente tres fechas para el final de la fase regular del Torneo Clausura 2025 y los equipos luchan por meterse en los octavos de final. Este lunes, Boca Juniors dio un paso importante al derrotar a domicilio a Barracas Central por el partido pendiente de la Fecha 12.

Con un doblete de Milton Giménez y otro tanto de Miguel Merentiel, los dirigidos por Claudio Úbeda consiguieron los tres puntos en un encuentro cargado de polémicas en el Estadio Claudio Fabián Tapia.

Con este resultado, el Xeneize no solo se metió en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, sino que también escalaron en la Zona A, dónde ahora se encuentran en la tercera posición, más cerca de avanzar a la siguiente instancia del Clausura.

Hasta el momento, Boca enfrentaría al sexto de la Zona B a partido único en La Bombonera. Por ahora, San Lorenzo es quién ocupa aquella posición, por lo que podría haber clásico por un lugar en cuartos de final. El fin de semana se disputará una nueva jornada, dónde todo puede cambiar.

Así están los cruces de octavos de final

  • Central Córdoba vs. Atlético Tucumán
  • Estudiantes de La Plata vs. San Martín de San Juan
  • BOCA JUNIORS vs. SAN LORENZO
  • Unión de Santa Fe vs. River Plate
  • Deportivo Riestra vs. Tigre
  • Rosario Central vs. Belgrano
  • Lanús vs. Argentinos Juniors
  • Vélez Sarsfield vs. Defensa y Justicia

La tabla del Torneo Clausura 2025

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors derrotó a Barracas Central con doblete de Milton Giménez por la Fecha 12.
  • Tras la victoria, Boca Juniors escaló a la tercera posición de la Zona A del Torneo Clausura 2025.
  • Si la fase regular terminara hoy, Boca Juniors enfrentaría a San Lorenzo en los octavos de final.
agustín vetere
Agustín Vetere

