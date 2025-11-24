Deportivo Riestra 0-0 Barracas Central EN VIVO y Online vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Clausura: minuto a minuto

El Malevo terminó tercero en el Grupo B con 28 puntos en 16 presentaciones. En su último compromiso, igualó 1 a 1 con Godoy Cruz como visitante.

El Guapo finalizó sexto en el Grupo A con 23 puntos en 16 partidos. En su última presentación, empató en condición de local con Huracán 1 a 1.

En el marco de los octavos de final del Torneo Clausura, en el Estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra, tercero del Grupo B, se enfrenta a Barracas Central, sexto del Grupo A, por un lugar en los cuartos de final del certamen. El encuentro comienza a las 17.00 horas, con arbitraje de Nicolás Ramírez, y podrá verse a través de TNT Sports.