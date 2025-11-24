Deportivo Riestra 0-0 Barracas Central EN VIVO y Online vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Clausura: minuto a minuto

En el marco de los octavos de final del Torneo Clausura, en el Estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra, tercero del Grupo B, se enfrenta a Barracas Central, sexto del Grupo A, por un lugar en los cuartos de final del certamen. El encuentro comienza a las 17.00 horas, con arbitraje de Nicolás Ramírez, y podrá verse a través de TNT Sports.
32' PT Primer cambio en Barracas
Rafael Barrios ingresó en lugar del lesionado Yonatthan Rak.
26' PT Lo perdió Candia
El delantero del Guapo cabeceó desviado tras un córner.
24' PT Avisó Tapia
El capitán de Barracas probó de media distancia, desviado.
19' PT Primer amonestado en Riestra
Alexander Díaz fue amonestado por una dura falta a Mater.
18' PT Primer amonestado del partido
Nicolás Demartini vio la amarilla por una infracción en mitad de cancha.
12' PT Más problemas en Barracas
Candia sufrió una lesión y encendió las alarmas. Por eso, Duarte y Tapia entran en calor.
4' PT Tapia encendió las alarmas
El capitán de Barracas quedó tendido en el suelo tras un choque con Goitia.
¡Comenzó el partido!
Ya se juegan los primeros 45 minutos en el Bajo Flores.
La formación de Barracas Central
La visita saldrá a la cancha con: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera y Javier Ruiz.
La formación de Deportivo Riestra
El local sale a la cancha con: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitia, Milton Céliz, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.
El equipo arbitral de este partido
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Ariel Suárez
Así llega Barracas a este partido
El Guapo finalizó sexto en el Grupo A con 23 puntos en 16 partidos. En su última presentación, empató en condición de local con Huracán 1 a 1.
Así llega Deportivo Riestra
El Malevo terminó tercero en el Grupo B con 28 puntos en 16 presentaciones. En su último compromiso, igualó 1 a 1 con Godoy Cruz como visitante.
Palabra autorizada