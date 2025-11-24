Es tendencia:
Deportivo Riestra 0-0 Barracas Central EN VIVO y Online vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Clausura: minuto a minuto

En el Guillermo Laza, el Malevo y el Guapo se enfrentan por un lugar en los cuartos de final.

32' PT Primer cambio en Barracas

Rafael Barrios ingresó en lugar del lesionado Yonatthan Rak.

26' PT Lo perdió Candia

El delantero del Guapo cabeceó desviado tras un córner.

24' PT Avisó Tapia

El capitán de Barracas probó de media distancia, desviado.

19' PT Primer amonestado en Riestra

Alexander Díaz fue amonestado por una dura falta a Mater.

18' PT Primer amonestado del partido

Nicolás Demartini vio la amarilla por una infracción en mitad de cancha.

12' PT Más problemas en Barracas

Candia sufrió una lesión y encendió las alarmas. Por eso, Duarte y Tapia entran en calor.

4' PT Tapia encendió las alarmas

El capitán de Barracas quedó tendido en el suelo tras un choque con Goitia.

¡Comenzó el partido!

Ya se juegan los primeros 45 minutos en el Bajo Flores.

La formación de Barracas Central

La visita saldrá a la cancha con: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera y Javier Ruiz.

La formación de Deportivo Riestra

El local sale a la cancha con: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitia, Milton Céliz, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.

El equipo arbitral de este partido

Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Ariel Suárez

Así llega Barracas a este partido

El Guapo finalizó sexto en el Grupo A con 23 puntos en 16 partidos. En su última presentación, empató en condición de local con Huracán 1 a 1.

Así llega Deportivo Riestra

El Malevo terminó tercero en el Grupo B con 28 puntos en 16 presentaciones. En su último compromiso, igualó 1 a 1 con Godoy Cruz como visitante.

Por Marco D'arcangelo

Deportivo Riestra y Barracas Central se enfrentan en el Guillermo Laza.
© Prensa Riestra/Prensa BarracasDeportivo Riestra y Barracas Central se enfrentan en el Guillermo Laza.

En el marco de los octavos de final del Torneo Clausura, en el Estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra, tercero del Grupo B, se enfrenta a Barracas Central, sexto del Grupo A, por un lugar en los cuartos de final del certamen. El encuentro comienza a las 17.00 horas, con arbitraje de Nicolás Ramírez, y podrá verse a través de TNT Sports.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

