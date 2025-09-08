Es tendencia:
Di María solo necesitó tres palabras para seguir con el polémico cruce con Gallardo por su adaptación al fútbol argentino

El campeón del mundo con la Selección Argentina fue categórico en su respuesta al entrenador de River, en medio del ida y vuelta de frases.

Por Nahuel De Hoz

Ángel Di María y Marcelo Gallardo, protagonizaron declaraciones cruzadas.
Luego de lo que fue el ansiado regreso de Ángel Di María al fútbol argentino para volver a ponerse la camiseta de Rosario Central, fueron muchas las repercusiones que se dieron. Una de ellas, probablemente de las más sorprendentes, fue la declaración de Marcelo Gallardo que hizo referencia a la diferencia con el fútbol europeo y manifestó: “Le va a costar”

Estas palabras no fueron bien tomadas por el futbolista que arribó al país para representar al club de sus amores y que tuvo un impacto inmediato. No solo supo repartir asistencias, sino que también ya convirtió una buena cantidad de goles, incluido un golazo de tiro libre frente a Newell’s que sirvió para ganar el apasionante clásico rosarino por la mínima en el Gigante de Arroyito.

Lo cierto es que, en diálogo con TyC Sports, Fideo se refirió a su respuesta contra el Muñeco a raíz de su polémica frase cuando estampó la firma con el Canalla. “Le contesté bien a Gallardo, de buena manera“, expresó en primer lugar el campeón del mundo. Inmediatamente después, agregó: “El tiene su opinión, yo la mía. Para mí, me estoy adaptando muy bien”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex Selección Argentina amplió su discurso al respecto. En referencia a su vuelta al fútbol argentino después de muchos años en las mejores ligas de Europa, Di María sostuvo: “No me ha costado nada. Estoy viviendo lo que vive cada jugador en el fútbol argentino: los mismos roces, las mismas patadas, todo lo mismo”.

Ángel Di María, luego del triunfo de Rosario Central sobre Newell’s. (Getty Images)

Para culminar sus declaraciones en relación al ida y vuelta que protagonizó contra Gallardo, la flamante incorporación de Rosario Central fue contundente. “No hay una diferencia. Se nota que el fútbol argentino es difícil. A mí me gusta“, destacó en cuanto a las desigualdades entre un estilo y otro. Luego, Fideo añadió: “Soy de esos que si les pegan, no se queja y se levanta”.

La polémica frase de Gallardo sobre Di María y Paredes

Di María no fue el único jugador de jerarquía que el Muñeco mencionó en una frase sobre la notable diferencia que había entre Europa y el fútbol argentino, donde resalta considerablemente el roce constante y la fricción en cada jugada. Es que además del ex Real Madrid y Manchester United, Gallardo habló de Leandro Paredes, que regresó a Boca después de más de una década.

En definitiva, el entrenador de River hizo un breve análisis sobre esta particularidad que se vive en el país. En ese entonces, el DT había dicho: “Como les va a costar a otros chicos que han vuelto, que enaltecen al fútbol argentino, como el caso de Di María y Paredes. Volvieron ahora y les va a costar muchísimo también porque se juega de otra manera, se vive de otra manera”.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

