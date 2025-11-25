El apodo “riquelmista” con el que Estudiantes bautizó a Cristian Medina tras eliminar a Rosario Central

Estudiantes sigue disfrutando del golpe sobre la mesa que dio en el Gigante de Arroyito. El equipo de Eduardo Domínguez eliminó a Rosario Central, en un partido que tuvo a Cristian Medina como uno de los futbolistas más destacados. Tal es así que, en las redes sociales del conjunto platense, lo bautizaron.

El mediocampista fue uno de los puntos más altos del Pincha. Su nivel en el club fue de menor a mayor y hoy es uno de los indiscutidos del entrenador. Días después del triunfo de visitante, la cuenta oficial subió una imagen suya en el campo de juego con un apodo muy particular.

“El Torero“, fue el sobrenombre que usó Estudiantes para referirse a Medina. Curiosamente, un apodo muy identificado por Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. En los comentarios aparecieron cientos de hinchas del León pidiendo por su continuidad.

El arribo de Medina a Estudiantes fue consecuencia de una compra del grupo empresario de Foster Gillett, que ejecutó su cláusula de salida de 15 millones y lo dejó en La Plata. Su continuidad después de diciembre es una incógnita.

Los números de Medina en Estudiantes

Cristian Medina acumula 39 partidos con la camiseta de Estudiantes de La Plata, con un saldo de 2 asistencias. Hasta el momento, el volante surgido en Boca Juniors no pudo convertir goles desde su llegada al Pincha. Aun así, su rendimiento le permitió sostenerse en la formación inicial.

Cruces confirmados de cuartos de final

Central Córdoba vs. Estudiantes

Boca vs. Argentinos

Barracas Central vs. Gimnasia

Cruces de cuartos de final a definirse

Lanús o Tigre vs. Racing

