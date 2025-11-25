El primer comunicado de AFA tras las acusaciones y chicanas de Javier Milei: “En este día y cada día”

Javier Milei estuvo muy atento en los últimos días a la actualidad del fútbol argentino, tanto por la adjudicación que se hizo a Rosario Central del título de “campeón de Liga 2025” por haber sido el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual como a la definición de los octavos de final del Clausura 2025, en que El Canalla fue eliminado por Estudiantes y hubo clasificación de Barracas Central, equipo de Claudio Tapia, presidente de AFA, con el que el máximo mandatario de la Nación está enfrentado hace tiempo.

Milei apoyó el repudio del Pincha al pasillo que había sido ordenado para rendir honores al título del equipo rosarino y también respaldó un tuit de su Ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenneger que planteó el favoritismo arbitral del que estaría gozando El Guapo desde que Tapia es presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Una lectura más profunda puede ser que aprovechó el momento de críticas generalizadas hacia su gestión, especialmente por el título inédito que se concedió a Rosario Central, para pasarle factura por la verdadera cuestión que los enfrentó: el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol argentino del que es impulsor y Chiqui un férreo opositor.

Desde AFA no hubo una respuesta oficial a las acusaciones, críticas y chicanas de Javier Milei. Aunque casualidad o no, el primer comunicado que se publicó tras los tuits del presidente de la Nación fue en defensa de una causa que el Gobierno es acusado de haber minimizado: la eliminación de la violencia contra la mujer.

“#25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Acompañamos la lucha en este día y cada día. ¡Basta de violencia contra la mujer!”, se expresó desde el ente rector del fútbol argentino.

¿Cuáles fueron los tuits de Milei contra AFA?

En primer lugar, Javier Milei tomó posición respecto al gesto de repudio de Estudiantes de La Plata a la orden de hacer un pasillo a Rosario Central. “Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin”, escribió compartiendo una foto de una camiseta del Pincha y la imagen de un león, haciendo referencia a un prócer del club platense como Osvaldo Zubeldía.

También respaldó con palabras un tuit de Federico Sturzenneger sobre los supuestos favores arbitrales que recibe Barracas Central, escribiendo: “Demoledor resultado. El trabajo en cuestión demuestra con estadísticas duras la irregularidad en los arbitrajes que muchos susurran y que nadie denuncia. Fin”.

