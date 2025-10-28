Es tendencia:
El Banco Central lanzará una moneda para celebrar el Mundial 2026 con homenaje al gol de Maradona a los ingleses

Con un particular anuncio en el que no mencionaron al astro y a casi 40 años de la histórica jugada, el organismo anunció la emisión de una moneda conmemorativa.

Por Agustín Vetere

Maradona ante Inglaterra en el Mundial 1986.
© GettyMaradona ante Inglaterra en el Mundial 1986.

Aunque la Selección Argentina aún disfruta de la conquista en Qatar 2022, el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Restan menos de 8 meses para que se produzca el puntapié inicial en la cita de Estados Unidos, México y Canadá y Lionel Scaloni ya trabaja en la confección de la lista de convocados.

En ese contexto, los futbolistas lo dan todo para que el de Pujato incluya sus nombres entre los citados, mientras que los hinchas argentinos ya planean el viaje a América del Norte. Como es habitual, el Banco Central de la República Argentina trabajó en una iniciativa sobre el evento que paraliza al mundo.

Al igual que en los últimos 5 Mundiales, el organismo lanzará dos monedas para conmemorar la celebración de una nueva cita de la FIFA. En esta oportunidad, rendirán homenaje al segundo gol de Diego Armando Maradona a la Selección de Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 1986.

Como particularidad, el anuncio del Banco Central en sus páginas y redes oficiales no mencionó a la leyenda del fútbol argentino. Sí hicieron referencia al partido y también a la jugada en cuestión, pero sin utilizar el nombre propio del ídolo de los argentinos.

“El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo motivo principal es un esquema de la legendaria jugada del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales. En 2026 se cumplirán 40 años de aquel hito deportivo”, anunció el organismo presidido por Santiago Bausili.

Una moneda de plata y otra de oro para el exterior

El BCRA abrió la convocatoria para quiénes quieran acceder a la moneda de plata en Argentina, que tendrá un valor simbólico de 10 pesos, pero un costo de 235 mil pesos con inscripción vía formulario en la página del organismo. Además, lanzarán una pieza de oro que será comercializada solo hacia el exterior. Ambas serán creadas por la Real Casa de Moneda de España, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Moneda de plata del BCRA para el Mundial 2026. (Foto: BCRA)

“La moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm. La emisión para el mercado nacional es de 2.500 unidades. Además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional”, explicó el Banco Central sobre estas monedas.

Moneda de oro del BCRA para el Mundial 2026. (Foto: BCRA)

DATOS CLAVE

  • El Banco Central emitió una moneda de plata dedicada al Mundial 2026 que conmemora el segundo gol argentino contra Inglaterra en 1986.
  • El motivo principal de la moneda de plata es la “legendaria jugada” del gol de Diego Armando Maradona, sin mencionarlo.
  • La moneda de plata 925 para Argentina cuesta 235 mil pesos; también habrá una de oro para el exterior.
