¿Se enoja Lionel Scaloni? No habrá doble fecha FIFA y la Selección Argentina pierde una chance

Una noticia que despertó mucha polémica en las redes sociales tiene que ver con la suspensión del segundo encuentro de la doble fecha FIFA de noviembre. Es decir, la Selección Argentina solo va a jugar un partido y será frente a Angola, un combinado bastante menor dentro del panorama mundial y que tiene un récord muy interesante: es el combinado que menos goles recibió en la historia de la Copa del Mundo, con dos al cabo de una sola participación. El partido se jugará en Luanda, África, el 14 de noviembre.

¿Pero por qué sucede esto? Principalmente porque Argentina no logró cerrar a tiempo un nuevo amistoso. Hubo muchos rumores que involucraron a las fechas FIFA de octubre y de noviembre, con una gira en China que se terminó suspendiendo y derivó en arreglos a último momento con Venezuela y Puerto Rico, con partidos que tuvieron un aforo bastante pobre.

En cuanto a la fecha FIFA de noviembre, hubo muchos rivales rumoreados. Se habló de Qatar, India, Bangladesh, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y hasta Marruecos. Pero quedó ahí. Mientras tanto, un periodista deportivo marroquí contó que AFA pidió 10 millones de dólares para poder disputar un partido amistoso con ellos, aparte de algunas otras condiciones que tenían que ver con instalaciones para poder entrenar.

Nada de esto pudo llevarse a cabo y Argentina solo jugará frente a Angola el próximo mes. Hay razones que también tienen que ver con el dinero, pero también razones que exponen mucho a la AFA, cuya gestión de amistosos tal vez sea lo peor. Porque, mientras la Albiceleste va a jugar solo contra este país africano, Brasil lo hará ante Senegal y Túnez, Uruguay chocará con Estados Unidos y México, Perú medirá fuerzas con Chile y Rusia y Colombia se topará con Nueva Zelanda y Australia.

En definitiva, hay otros combinados que sí jugarán contra rivales potentes mientras que la Selección Argentina se quedará en la cómoda ante equipos que lastiman muy poco. Y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni debería ser el más enojado porque pierde una oportunidad más de entrenamiento en el cierre de año y es la última fecha que tiene Argentina para probar alternativas sin presión antes del Mundial.

Es una verdadera pena perder esta doble fecha FIFA o al menos no hacerla al ciento por ciento por una mala gestión. Argentina viene jugando contra combinados bastante pobres de nivel: Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, El Salvador e Indonesia. Regala prestigio y se queda sin conclusiones para sacar.

Eso sí: también hay que ser justos y decir que la Selección Argentina encuentra un plus de rendimiento en escenarios importantes, por lo cual, esto no perjudica completamente. Sabemos que Scaloni logra imprimir una motivación que el grupo de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y compañía logra ejecutar a la perfección.

DATOS CLAVE

La Selección Argentina jugará solo un partido amistoso en la doble fecha FIFA de noviembre contra Angola.

El partido entre la Selección Argentina y Angola se llevará a cabo en Luanda, África, el 14 de noviembre.

Un periodista marroquí reportó que la AFA solicitó $10 millones de dólares por amistoso contra Marruecos.

