El Chavo Fucks no dudó al elegir quién es más grande entre Boca y River: “Solamente por eso”

En el eterno debate que atraviesa generaciones en el fútbol argentino, siempre hay nuevas voces que se suman para inclinar la balanza. ¿Quién es más grande: Boca o River? Una pregunta sin respuesta definitiva, pero que cada tanto vuelve a encender la polémica. Esta vez, quien se animó a dar su opinión fue Diego Fucks, el reconocido periodista deportivo, que no titubeó al momento de elegir.

El Chavo participó recientemente en un video del youtuber Ezzequiel en el marco de un juego denominado “Un Poco de Todo”. Allí, la dinámica consistía en que el invitado debía elegir entre dos opciones: las temáticas fueron desde jugadores y colegas de la profesión hasta equipos de fútbol. A medida que se avanza, los elegidos pasan de ronda para enfrentarse con la siguiente opción de la lista.

Así, lo más esperado llegó en la instancia final. Después de varias selecciones, el enfrentamiento decisivo: Boca contra River. Y allí, sin dudar demasiado, el Chavo reveló su postura y se inclinó por el conjunto xeneize.

“Boca, porque tiene seis Libertadores. Solamente por eso”, aseguró el periodista, dejando en claro cuál fue su parámetro de decisión. Aunque no se quedó solo con la estadística y agregó un matiz personal. “De chico no era hincha de ninguno de los dos, con lo cual me da igual. Lo que quiero decir es que en esta comparación Boca tiene dos Libertadores más que River”, profundizó, remarcando que su elección estaba fundada en un criterio alejado de las simpatías personales.

Chavo Fucks eligió a Boca sobre River (@chavofucks).

Igualmente, bajo esa lógica, la previa a la elección superclásica también dejó a la vista otras elecciones. Fue así como Fucks dejó definiciones a lo largo del video: en una de las instancias eligió a Gremio por encima de San Lorenzo y a Racing por sobre Estudiantes, aunque no consideró que la Academia sea más grande que Olimpia. También optó por Independiente en un duelo ante Nacional de Montevideo y Palmeiras, más no frente a River.

