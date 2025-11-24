El comunicado de AFA en medio de la polémica por el Boletín y la posible sanción a Estudiantes por su pasillo a Rosario Central

El fútbol argentino está atravesado por una importante polémica desde que la AFA de Claudio Tapia decidió coronar campeón a Rosario Central de forma retroactiva por haber finalizado primero en la Tabla Anual. En el Gigante de Arroyito, Estudiantes de La Plata encendió aún más la controversia.

Es que dirigentes de la AFA habían presionado al Pincha para que realizara un pasillo para los futbolistas del Canalla en reconocimiento de este título otorgado en las oficinas de Puerto Madero. Sin embargo, Estudiantes decidió hacerlo de espaldas a Ángel Di María y compañía, en protesta por la decisión.

Este lunes, el Tribunal de Disciplina abrió un informe a Estudiantes de La Plata por su proceder y llamó a declarar a los futbolistas para hacer su descargo en las próximas 48 horas antes de que se conozca una sanción para ellos o la institución platense.

Fue Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, quien amenazó en la previa del partido a Juan Sebastián Verón y a todo Estudiantes a cumplir con la norma del pasillo y, este lunes, lanzó una frase que luego cobró sentido: “Fechado febrero de 2025. En fin…”.

A lo que hizo referencia fue al Boletín 6625 en el que se explican las especificaciones para el pasillo de campeones, donde se señala que debe ser de frente a los campeones. Pero el documento tiene una fecha de creación del 23 de noviembre a las 19:21, sobre el final de Rosario Central vs. Estudiantes, fecha muy distante al 12 de febrero que señala el documento. ¿Fue manipulado?

Al respecto, y en medio de una importante polémica y acusaciones cruzadas en redes sociales, AFA publicó un comunicado para defenderse en el que explica sobre la correlación de los Boletines Oficiales y su numeración. Incluso, hacen referencia al Boletín 6661, que menciona al 6625 en cuestión, pero no se encuentra publicado en el sitio oficial del organismo.

El comunicado de AFA sobre los boletines

Los Boletines Oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino tienen números correlativos.

En el caso que nos ocupa, el Boletín 6625 del 12.02.2025, tiene correlación tanto en número como en su fecha de publicación, la cual no puede ser alterada en virtud de los Boletines publicados con anterioridad y a continuación.

Asimismo, según puede observarse en el Boletín 6661 del 03.04.2025, el precitado Boletín 6625 del 12.04.2025 se encuentra entre todas las Resoluciones adoptadas y aprobadas por el Comité Ejecutivo.

De lo expuesto, claramente se advierte que el Boletín 6625 y los temas en el tratados corresponden al 12 de febrero de 2025, tal como se encuentra publicado en la página oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.

DATOS CLAVE

AFA defiende que Boletín 6625 del 12.02.2025 tiene correcta correlación numérica y fecha.

defiende que Boletín del tiene correcta correlación numérica y fecha. El Boletín 6625 no puede alterarse por la correlación con boletines publicados antes y después .

no puede alterarse por la con boletines publicados . El Boletín 6625 fue adoptado y aprobado por el Comité Ejecutivo según el Boletín 6661 del 03.04.2025.

