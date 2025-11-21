El pedido que le hizo AFA a Estudiantes luego de darle el título de la Tabla Anual a Rosario Central

En las últimas horas, el fútbol argentino tuvo un nuevo campeón. Rosario Central recibió el trofeo por parte de la Liga Profesional tras ser el mejor equipo de la Tabla Anual a lo largo de todo el 2025, y Ángel Di María retiró el trofeo en las oficinas de la LPF en Puerto Madero.

La polémica designación no cayó muy bien en las redes sociales, donde hinchas de todos los clubes, e incluso la prensa internacional, se quejaron al respecto. Pero, como si algo le faltara a esta medida, desde la Asociación del Fútbol Argentino le hicieron un pedido especial a Estudiantes de La Plata, que será rival del Canalla en los octavos de final del Torneo Clausura.

Este sábado, cuando el Pincha visite a los rosarinos en el Gigante de Arroyito, los futbolistas comandados por Eduardo Domínguez, según pudo saber BOLAVIP, tendrán que realizarle un pasillo de honor a sus colegas del conjunto dirigido tácticamente por Ariel Holan.

A través de un comunicado, desde AFA hicieron oficial la información que este medio tenía en su poder, donde explicaron: “De nuestra mayor consideración, les informamos que tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF, en el partido del próximo domingo 23 de noviembre entre el Club Atlético Rosario Central y el Club Estudiantes de la Plata, en la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado ‘Campeón de Liga 2025′”.

El comunicado de AFA y LPF para que Estudiantes homenajee a Rosario Central.

La amenaza de Pablo Toviggino a Juan Sebastián Verón

A través de su cuenta oficial de X, el Secretario Ejecutivo de la Presidencia de AFA, apuntó tácitamente contra Juan Sebastián Verón, a quien mencionó como ‘boina multicolor’, y también amenazó.

“¡¡Qué 2026 te/nos espera!! Cuídate mucho boina multicolor. Ahora a cumplir el reglamento que establece el ente rector, la Asociación del Fútbol Argentino. En Fin…”, escribió Pablo Toviggino para dar a conocer el comunicado en el que obliga a Estudiantes de La Plata a homenajear a Rosario Central por el título obtenido.

Los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Domingo 23 de noviembre

17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)

20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Lunes 24 de noviembre

17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

19.15 – Racing (3°A) vs. River (6°B)

22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)

Miércoles 26 de noviembre

21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

