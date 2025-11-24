El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió qué pasará con Estudiantes tras el accionar en el pasillo ante Rosario Central

A lo largo de las últimas horas, el fútbol argentino vivió uno de los momentos más polémicos del siglo XXI, donde la AFA le asignó un título a Rosario Central por conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en la Tabla Anual, pese a que no había un reglamento que así lo estableciera. Al menos hasta el jueves 20 de noviembre pasado.

Durante este fin de semana, Estudiantes derrotó al Canalla por los octavos de final del Torneo Clausura, pero en la previa la situación creció porque desde AFA impusieron que los platenses debían realizar el pasillo de honor para homenajear a su rival. Los futbolistas acataron la orden, pero en disconformidad: al momento de llevarlo a cabo, le dieron la espalda a sus oponentes.

No solo generó una enorme controversia entre los espectadores, periodistas y autoridades, sino que también provocó que Pablo Dóvalo, el árbitro del encuentro, elevara un informe con lo acontecido. Pero en el inicio de la semana, desde el Tribunal de Disciplina, mediante el Boletín Oficial 6793 Bis le enviaron un mensaje al Pincha: tienen hasta 48 horas para presentar un descargo respecto a lo ocurrido.

“Dar vista de las presentes actuaciones al Club Estudiantes de La Plata, a su Comisión Directiva, a su Presidente y al capitán del equipo, Sr. Núñez Santiago Misael, por el término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, a fin de que, en los términos del art. 38 y 49 inc. 9 del Código Disciplinario de la AFA, tomen conocimiento de los hechos investigados y formulen su defensa y/o descargo respecto del eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025”, establece el comunicado. Ahora, ¿se viene un problema para los presididos por Juan Sebastián Verón?

Tweet placeholder

Ángel Di María se refirió a la actitud de Estudiantes en el pasillo de honor

Tras el encuentro (que ganó Estudiantes de La Plata 1 a 0 con un tanto de Edwuin Cetré, resultado que decretó la eliminación de Rosario Central del Torneo Clausura), Ángel Di María, en relación con la actitud de los jugadores del Pincha en el pasillo, comentó: ”Eso es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual. Uno de los chicos nos avisó lo que iban a hacer y quedó ahí”.

Publicidad

Publicidad

El comunicado del Tribunal de Disciplina

Las presentes actuaciones iniciadas de oficio (art. 51° Inc. f) con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre de 2025 frente al Club Atlético Rosario Central, en relación con el protocolo de homenaje previsto en las resoluciones de la Asociación y que han sido publicadas por Boletín Oficial y

CONSIDERANDO:

Que, antes de resolver en definitiva, corresponde garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los involucrados, conforme lo dispuesto por el art. 38 del Código Disciplinario de la AFA;

Por ello, los miembros autorizantes,

RESUELVEN:

1°) DAR VISTA de las presentes actuaciones al Club Estudiantes de La Plata, a su Comisión Directiva, a su Presidente y al capitán del equipo, Sr. Núñez Santiago Misael, por el término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, a fin de que, en los términos del art. 38 y 49 inc. 9 del Código Disciplinario de la AFA, tomen conocimiento de los hechos investigados y formulen su defensa y/o descargo respecto del eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025.

Publicidad

Publicidad

2°) CORRER TRASLADO a los jugadores: Muslera Micol, Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farias Facundo Hernán, González Pires Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás, Amondarain Mikel Jesús y a Leandro González Pirez y Lucas Alario para que, dentro del mismo plazo de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, ejerzan su derecho de defensa e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada.

3°) La presente vista no reemplaza a la que deben tomar los clubes (ambos) en forma directa del sistema COMET por las incidencias disciplinarias producidas durante el encuentro.

4°) HÁGASE SABER que la falta de presentación en término no impedirá que este Tribunal resuelva con las constancias obrantes en autos, conforme el Código Disciplinario de la AFA.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dice el Boletín Oficial de AFA sobre los pasillos de honor?

En febrero de 2025, el Tribunal de Disciplina de la AFA emitió un Boletín Oficial en donde se esclareció la manera en la que se realizarían los homenajes con un pasillo conformado por los futbolistas del equipo rival.

Se deja establecido que a partir de la presente temporada se instaurará el denominado “pasillo de reconocimiento” al plantel del equipo Campeón o Ganador de una competición.

El pasillo de reconocimiento se llevará a cabo en el primer partido en condición de “local” del Club Ganador o Campeón, en el momento del ingreso de los equipos al campo de juego, antes del saludo habitual y del sorteo de capitanes.

Publicidad

Publicidad

Su única finalidad será rendir homenaje al plantel del Club que haya sido proclamado Campeón o Ganador en el marco de las competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino.

Deberán formar el pasillo los jugadores titulares del equipo que rinde el homenaje, es decir, aquellos futbolistas habilitados para disputar el encuentro y consignados como tales en la planilla oficial. Los mismos se ubicarán en dos filas enfrentadas, dejando un espacio central para el desplazamiento del equipo homenajeado.

Los futbolistas del club homenajeado ingresarán caminando por ese corredor central, en forma ordenada, pasando entre las dos hileras de jugadores rivales. Quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo. El procedimiento que se llevará a cabo deberá desarrollarse con respeto y corrección, conforme a los principios del juego limpio y los valores de la AFA.

Publicidad

Publicidad

Quedan excluidos gestos de burla o de provocación, expresiones ofensivas, manifestaciones hacia el público, los árbitros o los rivales, o cualquier otra actitud que desvirtúe el espíritu del reconocimiento.

Cualquier incumplimiento a lo previsto en la presente disposición será consignado en el informe arbitral o en los partes de los oficiales de partido y dará lugar, según corresponda, a la aplicación de las sanciones previstas en el Código Disciplinario de la AFA y demás normativa vigente, tanto para los jugadores involucrados como, en su caso, para el club al que pertenezcan.

El Boletín Oficial de AFA.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES