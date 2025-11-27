El Tribunal de Disciplina de la AFA falló este jueves contra Estudiantes de La Plata por darle la espalda a Rosario Central en el pasillo para los campeones en el Gigante de Arroyito. Tras el escándalo de los Boletines, Chiqui Tapia redobló la apuesta con fuertes sanciones.

Juan Sebastián Verón fue suspendido con una pena de 6 meses “para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario”. El presidente del Pincha se llevó la peor parte por mostrar a su institución en desacuerdo con el título retroactivo al Canalla.

Además, los jugadores involucrados en el pasillo deberán cumplir en 2026 dos fechas de suspensión, mientras que el capitán Santiago Núñez tampoco podrá llevar la cinta por tres meses. En ese contexto, Estudiantes de La Plata respondió este jueves con un contundente comunicado.

“En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”, inició el mensaje.

Y cerró: “En este marco, la Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Nuñez y a todo el plantel profesional”.

Publicidad

Publicidad

ver también En medio de la polémica de la AFA, los inesperados reconocimientos que ganó Barracas Central en los Premios Alumni

Cruces confirmados de cuartos de final

Sábado 29 de noviembre

21.30 – Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata

Domingo 30 de noviembre

18.30 – Boca vs. Argentinos Juniors

Lunes 1 de diciembre

17.00 – Barracas Central vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata

21.30 – Racing vs. Tigre

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE