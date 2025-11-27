AFA oficializó fuertes sanciones para Estudiantes: fueron castigados todos los jugadores y Juan Sebastián Verón

A lo largo de los últimos días, se habló muchísimo de la medida que tomaría AFA con Estudiantes de La Plata y también con Juan Sebastián Verón, luego de lo que fue el polémico pasillo de honor que le hicieron los futbolistas a sus colegas de Rosario Central, en el Gigante de Arroyito.

Los jugadores pincharratas le dieron la espalda a los del Canalla, por lo que el homenaje no se realizó como establecía el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino. Y como el árbitro Pablo Dóvalo realizó un informe sobre lo ocurrido, desde el Tribunal de Disciplina notificaron la sanción final, algo que lo hicieron a través del Boletín Oficial 6797.

Como primera medida, desde la AFA decidieron “sancionar al presidente del Club, Juan Sebastián Verón, con una suspensión de seis (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario”. Pero no fue la única medida disciplinaria.

Aquellos jugadores que salieron al campo de juego en la alineación titular y se negaron a realizar el pasillo de la ‘forma correcta’, con todos mirando al frente, fueron suspendidos por dos jornadas. Sin embargo, la cumplirán en 2026, cuando el Pincha vuelva a competir en un nuevo certamen, y no ahora pese a que todavía podrían disputar tres cotejos más.

El Boletín Oficial del Tribunal de Disciplina.

En este caso, los futbolistas suspendidos son Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain (es el único que no estará contra Central Córdoba porque fue expulsado por doble amonestación), quienes infringieron al art. 12 del Código Disciplinario.

Además de la sanción establecida, le impidieron a Santiago Núñez, actual capitán de Estudiantes de La Plata, ejercer su rol como tal “por el término de tres (3) meses, como medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo y en las facultades disciplinarias de este Tribunal”.

Por último, hay una sanción económica para el club situado en la ciudad de las diagonales: les impusieron una “multa por cuatro mil (4.000) entradas, por conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio, en los términos del art. 12 del Código Disciplinario”.

Cruces confirmados de cuartos de final

Sábado 29 de noviembre

21.30 – Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata

Domingo 30 de noviembre

18.30 – Boca vs. Argentinos Juniors

Lunes 1 de diciembre

17.00 – Barracas Central vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata

21.30 – Racing vs. Tigre

