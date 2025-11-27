Mientras el fútbol argentino atraviesa una nueva polémica luego de la última reunión de la Asociación del Fútbol Argentino, se acaban de llevar a cabo los Premios Alumni para reconocer diferentes ítems del fútbol argentino. En ese sentido y a pesar de la enorme sorpresa, Barracas Central se quedó con dos galardones y fue ternado en otras categorías dentro del deporte.

Luego de la resolución de otorgarle un título de Liga a Rosario Central por haber sido el líder absoluto en la Tabla General Anual 2025 y el inusual pasillo de espaldas que realizó Estudiantes de La Plata el fin de semana, el ambiente se mantiene en vilo ante cada decisión que involucre a algún equipo del país. Y como no podía ser de otra manera, el Guapo está bajo la lupa…

Lo cierto es que, de forma sorpresiva, Barracas Central ganó los Premios Alumni a Institución destacada por la mejor atención a los visitantes y Mérito por la remodelación del estadio. En un claro reconocimiento a las múltiples obras que llevó a cabo en su recinto y a cómo atiende a la delegación que visita sus instalaciones, el conjunto rojiblanco fue enaltecido por la organización.

Barracas Central, antes de vencer a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025.

Las remodelaciones llevadas a cabo en el Estadio Claudio Tapia están valuadas en 10 millones de dólares aproximadamente y le permitieron tener un establecimiento ampliamente mejor que lo que tenía en el pasado reciente. Durante ese largo periodo, se vio obligado a cambiar la localía durante un buen lapso de tiempo en diferentes canchas de equipos del fútbol argentino.

No solamente eso, sino que el Guapo también estuvo ternado en otras dos categorías: Dirigente destacado en Futsal Masculino y Director Técnico destacado en Futsal Masculino. En la disciplina que está en constante crecimiento, es uno de los elencos protagonistas en cada uno de los certámenes domésticos y por eso fue incluido entre los aspirantes a ganarlo.

Un dato importante a destacar es que también fue destacado Tapia por su labor dirigencial, a cargo de la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino. Por otro lado y en medio de otra polémica que hay en el ambiente, Ricardo Sastre fue reconocido por su accionar como presidente de Deportivo Madryn. Así quedaron consolidados los Premios Alumni 2025.

