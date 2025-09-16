Es tendencia:
El contundente comunicado de la dirigencia de Rosario Central sobre las banderas desplegadas ante Boca hacia Newell’s

Ante el Xeneize, la hinchada del Canalla mostró nuevos trapos con contenido explícito para burlarse de su clásico rival. El Comisión Directiva tomó una clara postura al respecto.

La bandera de Rosario Central contra el Ogro Fabbiani.
Por la octava fecha del Torneo Clausura 2025, Rosario Central y Boca empataron por 1-1 en el Estadio Gigante de Arroyito. Ante una cancha repleta de hinchas del Canalla, Ángel Di María volvió a hacer de las suyas en un partido en el que los espectadores también fueron protagonistas.

Es que, durante el compromiso, sobre una de las cabeceras volvieron a desplegarse banderas con imágenes explícitas contra las figuras de Newell’s Old Boys. Esta vez, el Ogro Fabbiani, entrenador de la Lepra, fue víctima de estos fuertes mensajes.

En dos oportunidades durante el choque ante el Xeneize, la barra detrás de uno de los arcos disparó contra el DT con ingeniosas, pero denigrantes imágenes. Este tipo de situaciones no es nuevo, ya que en encuentros anteriores se habían desplegado banderas similares con Éver Banega y Keylor Navas como damnificados.

En ese contexto, la dirigencia de Rosario Central publicó este martes un comunicado para desligarse de los actos de sus hinchas. “Lo ocurrido el último domingo no refleja estos valores”, explicó la Comisión Directiva.

En la misma línea, anunciaron que se hacen ‘responsables’ de lo ocurrido en el Gigante de Arroyito y que tomarán medidas. Además, invitaron a los socios a manifestarse de forma respetuosa y con los valores que identifican a la institución rosarina.

El comunicado completo de Rosario Central

Esta Comisión Directiva de Rosario Central no comparte las manifestaciones que se hicieron en algunas tribunas del Gigante de Arroyito durante el partido del último domingo ante Boca.

Esta forma obscena de manifestarse no representa el pensamiento ni la manera de actuar de esta Comisión Directiva. Creemos y nos gusta el folclore en el fútbol, pero siempre que sea sano y dentro de un respeto hacia el rival y a los valores de toda nuestra gente. Lo ocurrido el último domingo no refleja estos valores.

Ante los hechos mencionados, el club se hace responsable y se encargará de que este tipo de conductas y objetos no se repitan de ninguna manera en el futuro. Invitamos a todos los socios e hinchas a vivir la pasión por Rosario Central de manera responsable y respetuosa, celebrando el fútbol dentro de los valores que siempre nos identificaron.

Juntos hacemos grande al Club, dentro y fuera de la cancha.

