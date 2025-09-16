Es tendencia:
Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

La gestión del presidente del club de Boedo llegará a su fin de manera anticipada ante la múltiple cantidad de renuncias de la Comisión Directiva.

Por German García Grova

Con cada día que pasa, la crisis de San Lorenzo se agudiza más y más. Este martes, luego de diversas reuniones en el palco presidencial del Nuevo Gasómetro, se determinó la acefalia de la comisión directiva encabezada por Marcelo Moretti debido a la extensa lista de renuncias que la misma sufrió en los últimos meses.

Finalmente, tras el quorum para la reunión de la CD, se hizo oficial la ausencia de poder de parte de la dirigencia y quedó confirmada la acefalia. Durante el transcurso de las próximas horas, se terminarán de firmar los papeles y reglamentar toda la situación para que se legitimice y se puedan tomar medidas formales al respecto.

Una vez que esto suceda, se dará una gestión en San Lorenzo con una Comisión Directiva transitoria y un llamado a elecciones anticipadas en los próximos 90 o 120 días.

Cabe destacar que esta última reunión en el Pedro Bidegain se dio en medio de un clima tenso de parte de un grupo de hinchas del Ciclón, que se autoconvocaron a la puerta del estadio y entonaron canciones contra la dirigencia como “qué se vayan todos” y amenazando con ingresar al Gasómetro ante la falta de respuestas. Cuando Cristian Evangelista (miembro de la CD) salió a hablarles, la tensión mermó un poco, aunque el contexto hace tiempo ya no da para más en San Lorenzo.

Confirmada la acefalia, y los pasos a seguir posteriores, la gestión de Marcelo Moretti, que comenzó en diciembre del 2023, llegará a su fin tras un año y nueve meses de presidencia. En el medio, tuvo un pedido de licencia por el escándalo de recibir dinero de parte de una mujer para fichar futbolistas en las juveniles.

La lista de miembros de la comisión directiva de San Lorenzo que presentaron la renuncia

  • Julio Lopardo (Vicepresidente 1°)
  • Andrés Terzano (Vicepresidente 2°)
  • Martín Cigna (Secretario)
  • Alejandro Barros (Prosecretario)
  • Leandro Goroyesky (Tesorero)
  • Juan Mateo Sagardoy (Intendente)
  • Javier Allievi (Vocal)
  • María Soledad Boufflet (Vocal)
  • Pablo Garcia Lago (Vocal)
  • Belén Lugones (Vocal)
  • Marcelo Culotta (Vocal)
  • Agustina Nordemstrom (Vocal)
  • Leonardo Virardi (Vocal)
