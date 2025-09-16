7 frases de Barros Schelotto tras la derrota de Vélez ante Racing: la “casualidad” con Sampaio, la banca a Magallán pese a la roja y el palpito para la vuelta

Un duelo de alta fricción fue el que se vivió en Liniers, donde Racing se impuso 1-0 ante Vélez con gol de Maravilla Martínez y se quedó en la primera batalla de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Aunque el protagonista de la noche fueron las decisiones arbitrales de Wilton Sampaio y el VAR que terminaron condicionando al Fortín y, fiel a su estilo, destararon la furia de Guillermo Barros Schelotto.

La suerte empezó a ir en contra de Vélez cuando a mediados del primer tiempo se quedó con un hombre menos por la expulsión de Lisandro Magallán. Luego, con inferioridad numérica, el VAR le anuló el empate de Aarón Quirós y, por la misma vía, Sampaio anuló una roja directa que le había enseñado a Juan Nardoni. Una seguidilla que, en conferencia de prensa, llevó a Guillermo a expresar su descontento por la situación con la revelación de un dato particular.

“Ya habíamos perdido en Bolivia con un gol también anulado. Esos fueron los únicos dos partidos que perdimos. Con el mismo árbitro, ¿no? Pero es casualidad. Estoy de acuerdo con el VAR, pero hoy nos jugó en contra. No hay un mensaje irónico, respetamos lo que cobró el árbitro“, expresó el DT.

Y bajo esa línea, se mostró carismático al revelar un condicionante con el que se enfrentó para protestar cada decisión de Sampaio. “La discusión con el cuarto era porque no sabíamos qué cobraba. Al tener otro idioma tampoco era claro el mensaje del árbitro: no habla español o cualquier otro idioma para entendernos. Hablaba portugués nada más y no le entendía nada“, soltó, generando risas en la sala de prensa. Aunque, recuperando la seriedad, agregó: “Uno debiera confiar naturalmente en la decisión del var porque tiene el analisis de la tranquilidad y de la regla“.

Pasando al plano meramente futbolístico, analizó: “Jugamos sobre campo de Racing, manejábamos la pelota y tuvimos dos o tres situaciones. Se veía una tendencia nuestra pero la expulsión cambió el juego y emparejó el partido. Pero creo que el partido estuvo dividido, nunca nos sentimos superados. Salvo el gol, no nos llegaron claramente. Creo que el equipo estuvo a la altura aún con uno menos”.

Fue allí cuando se dedicó exclusivamente a analizar el impacto de la expulsión de Magallán y le brindó su pleno apoyo al defensor a pesar de la adversidad. “Lo conozco (a Magallán) desde hace mucho tiempo. No quiero dar una opinión particular acerca de si estuvo bien o mal la amarilla y roja, pero entiendo que fue una situación completamente deportiva. No hubo exageración ni utilizó fuerza de más, no creo que esto lo lleve al plano de tener que echarle la culpa“, marcó el entrenador.

Y con la mente ya puesta en el encuentro de vuelta, se mostró optimista. “La serie esta abierta. Somos un equipo que siempre juega igual, tiene pretensiones y tenemos virtudes como para creer en dar vuelta este resultado, más si jugamos 11 contra 11. La gente nos despidió como correspondía, a este grupo de jugadores hay que animarlos. Vamos a dejar todo“, sentenció, para que, mientras se levantaba de su asiento para retirarse, se despidió con un parafraseo sorpresivo a modo de aliento: “Soy toro en mi rodeo y torazo en ruedo ajeno“. La historia se definirá en Avellaneda.

Dónde ver la vuelta entre Racing y Vélez

El Fortín y la Academia ya chocaron por el partido de ida en el Estadio José Amalfitani y hubo triunfo de Racing por 1 a 0. La vuelta será el próximo martes 23 en el mismo horario que la ida: a las 19:00, pero en el Estadio Presidente Perón. La vuelta se podrá ver a través de Disney +.

