El diálogo premonitorio entre Di María y Malcorra en el micro de Rosario Central: “Vos estás acostumbrado a romper barreras”

Después de meter el golazo de tiro libre que le dio a Rosario Central el triunfo 1-0 en el clásico ante Newell’s, por la sexta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, Ángel Di María agradeció ante las cámaras de la transmisión a Ignacio Malcorra por haberle cedido la posibilidad de patear siendo este el designado por el entrenador.

“No tengo palabras. Jamás pensé que iba a poder hacerlo. El encargado de los tiros libres es Nacho (Malcorra), pero hoy me dan la oportunidad de poder hacerlo también. Hoy su zurda pasó para mi zurda y terminamos convirtiendo el gol que es lo importante”, fueron sus palabras todavía emocionado por otra noche histórica de la que le tocó ser protagonista.

Ese acuerdo entre los dos futbolistas con mote de “distintos” que tiene el Rosario Central de Holan se había gestado en realidad algunas horas antes y fue el propio Malcorra el encargado de revelar el diálogo premonitorio que tuvo con Fideo cuando se dirigían en micro rumbo al Gigante de Arroyito.

“La verdad que lo de Ángel no tiene palabras. Justo hoy veníamos hablando en el cole y me dice ‘si hay un tiro libre patealo vos’. Y yo le digo ‘no, vos estás acostumbrado a romper barreras, vos siempre rompés todas las barreras’. Gracias a Dios le quedó e hizo un golazo de otro partido”, le dijo a ESPN el mediocampista y dueño de la camiseta número 10 del Canalla.

Emoción y dedicatoria

Muy emocionado por la conclusión de una noche mágica en el Gigante de Arroyito, Ángel Di María no dudó en dedicar a los hinchas, pero especialmente a su familia, el gol que valió el quinto triunfo consecutivo de Rosario Central en el clásico ante Newell’s.

“Sufrí mucho hace un tiempo, porque quería cumplir el sueño de poder estar en el Gigante cada fin de semana y disfrutar de esto con mi familia. Sinceramente no tengo palabras para agradecerlo. Sé que muchos me putearon en su momento, porque no sabían lo que yo sufrí. Esta victoria es para ellos, especialmente para mi mujer, mis hijas, que sufrieron conmigo“, fueron sus palabras.

Agradecido, pero difícil de conformar, Ángel Di María se reservó además un último sueño por pedirle al fútbol, que reveló al ser consultado por si había algo más en el tintero: “Ser campeón con Central”, dijo sin dudarlo. Y sus palabras son promesa para el hincha.