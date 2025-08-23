Es tendencia:
Rosario Central vs. Newell’s por el Torneo Clausura: horario, posibles formaciones y canal

El Canalla recibe a la Lepra en el primer clásico rosarino de Di María desde su vuelta.

La posible formación de Rosario Central para recibir a Newell's

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sandez; Franco Ibarra o Federico Navarro; Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz.

Por Bruno Carbajo

Rosario Central y Newell’s se ven las caras en una nueva edición del Clásico de Rosario, este sábado desde las 17.30 en el estadio Gigante de Arroyito, por la sexta fecha del Torneo Clausura. Cuenta con el condimento especial de ser el primer partido de esta índole para Ángel Di María desde 2007, mientras que la Lepra busca romper una racha de tres años sin ganarle al rival de toda su vida. El árbitro es Darío Herrera y la televisación está a cargo de ESPN Premium.

El Canalla intentará hacerse fuerte de local para mantener su invicto en el campeonato con una victoria. Marcha quinto en la zona B con siete unidades, producto de una victoria y cuatro empates. A su vez, intentará mantenerse en la punta de la tabla anual, la cual comparte con River, con 42 unidades.

Por su parte, Newell’s llega a Arroyito con el objetivo de llevarse un triunfo que sirva como punto de inflexión deportivo y simbólico. Por un lado, significaría su primera victoria en el Clausura, donde acumula una derrota y tres igualdades consecutivas; por el otro, le permitiría romper una racha de tres años y medio sin imponerse ante su clásico rival.

El último Clásico de Rosario quedó en las manos de Rosario Central gracias a un 2-1 en el Marcelo Bielsa, con goles de Gaspar Duarte y Jaminton Campaz. El historial está compuesto por 277 enfrentamientos: el Canalla ganó 97, la Lepra lo hizo en 77 oportunidades e igualaron en las 103 ocasiones restantes.

