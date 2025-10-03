No se vio en TV: el gesto picante de Ignacio Malcorra a los hinchas de River en la previa del duelo con Rosario Central

La victoria de River ante Racing en la Copa Argentina contó con un espectador de lujo como Ignacio Malcorra. El mediocampista de Rosario Central sacó provecho de la sede y fue a ver el clásico al Gigante de Arroyito. Allí, fue protagonista de un cruce con la parcialidad del Millonario.

Teniendo en cuenta que el Canalla enfrentará al equipo de Marcelo Gallardo este domingo en ese mismo estadio, los hinchas riverplatenses aprovecharon la presencia del 10 para calentar la previa. Con una cámara en mano, una fanática captó la respuesta del jugador.

“Malcorra, el domingo te agarramos“, le gritaba una simpatizante al zurdo, que devolvió un gesto picante, haciendo referencia a que su equipo se llevará los tres puntos en el duelo correspondiente a la jornada 11 de la zona B del Torneo Clausura 2025.

El Canalla, que suma 15 puntos (con un partido pendiente), buscará alcanzar al Millonario, que cosechó 18 unidades en las diez jornadas anteriores. El equipo del Muñeco buscará cortar una racha de dos caídas consecutivas en el certamen doméstico.

Tweet placeholder

Cuándo se juega Rosario Central vs. River

Rosario Central y River se verán las caras el domingo 5 de octubre a las 21.15 en el Estadio Gigante de Arroyito, en el marco de la onceava fecha del Torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y se podrá ver por la pantalla de ESPN Premium.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que el Millonario no podrá contar con Maximiliano Salas, quien fue expulsado y recibió dos fechas de suspensión por el insulto a un árbitro en la derrota de su equipo ante Deportivo Riestra. Será la baja más sensible para el Muñeco en su visita al Canalla.

ver también Los dos picantes posteos que River le dedicó a Maxi Salas tras su gol a Racing por Copa Argentina