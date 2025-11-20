El explosivo posteo de Jorgelina Cardoso sobre el título que AFA le otorgó a Rosario Central y Ángel Di María: “Que nadie opaque esta alegría”

El fútbol argentino está revolucionado y una ola de críticas recayeron sobre Claudio Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino. Es que el organismo anunció este jueves a Rosario Central como campeón de Liga 2025 por haber sido puntero en la Tabla Anual.

A pesar de lo establecido en los reglamentos para las competencias de este año, el Comité Ejecutivo de la LPF determinó darle el trofeo al equipo liderado por Ángel Di María. Así, el combinado canalla y todos sus protagonistas celebran una nueva estrella mientras el resto del fútbol argentino repudia la decisión de Tapia.

El campeón del mundo, como representante de Rosario Central, junto a Fatura Broun, Gonzalo Belloso, Ariel Holan y Carolina Cristinziano recibieron el controvertido trofeo a manos del presidente de AFA en una de las sedes del organismo.

Posteriormente, Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, publicó historias en su cuenta de Instagram en las que celebró el nuevo título del conjunto rosarino y les envió un mensaje a quiénes están en contra de la decisión de AFA.

“Merecido todo por el gran trabajo que este club, su gente y su hinchada vienen haciendo hace años. (Este trabajo no es de hace 4 meses). Que nada ni nadie opaque esta alegría al pueblo canalla. Una guerrera siempre”, escribió la mujer del ex Benfica.

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

# EQUIPO TOTAL AMAT. PROF. LIGAS COPAS COP. LOC. COP. INT. 1 Boca Juniors 74 14 60 35 39 17 22 2 River Plate 72 3 69 37 35 17 18 3 Independiente 45 8 37 16 29 9 20 4 Racing Club 41 21 20 18 23 15 8 5 Alumni (con E.H.S) 22 22 0 10 12 8 4 6 San Lorenzo 22 5 17 15 7 2 5 7 Vélez Sarsfield 19 0 19 11 8 3 5 8 Estudiantes de La Plata 17 1 15 6 11 5 6 9 Huracán 13 7 6 5 8 8 0 10 Rosario Central 13 5 8 5 8 7 1 11 Newell’s Old Boys 9 2 7 6 3 3 0 12 Lanús 7 0 7 2 5 3 2 13 Belgrano Athletic 6 6 0 3 3 1 2 14 Arsenal 5 0 5 1 4 2 2 15 Argentinos Juniors 5 0 5 3 2 0 2 16 Quilmes 3 2 1 2 1 1 0 17 Banfield 2 1 1 1 1 1 0 18 Ferro Carril Oeste 2 0 2 2 0 0 0 19 Gimnasia y Esgrima de La Plata 2 1 1 1 1 1 0 20 Sportivo Barracas 2 2 0 1 1 1 0 21 Defensa y Justicia 2 0 2 0 2 0 2 22 Talleres

(Córdoba) 2 0 2 0 2 1 1 23 Platense 1 0 1 1 0 0 0 24 Central Córdoba (Rosario) 1 0 1 0 1 1 0 25 Chacarita 1 0 1 1 0 0 0 26 Estudiantes (BA) 1 1 0 0 1 1 0 27 Nueva Chicago 1 1 0 0 1 1 0 28 San Martín (Tucumán) 1 0 1 0 1 1 0 29 Dock Sud 1 1 0 1 0 0 0 30 Atlanta 1 0 1 0 1 1 0 31 Tiro Federal (Rosario) 1 1 0 0 1 1 0 32 Tigre 1 0 1 0 1 1 0 33 Colón 1 0 1 0 1 1 0 34 Patronato 1 0 1 0 1 1 0 35 Atlético Tucumán 1 0 1 0 1 1 0 36 Central Córdoba (Santiago del Estero) 1 0 1 0 1 1 0 37 Independiente Rivadavia 1 0 1 0 1 1 0

