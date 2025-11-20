Es tendencia:
El explosivo posteo de Jorgelina Cardoso sobre el título que AFA le otorgó a Rosario Central y Ángel Di María: “Que nadie opaque esta alegría”

Mientras el fútbol argentino critica la decisión de Chiqui Tapia, la esposa del campeón del mundo celebró la nueva estrella para el Canalla.

Por Agustín Vetere

Ángel Di María junto a su esposa, Jorgelina Cardoso.
© Instagram jorgelinacardoso26Ángel Di María junto a su esposa, Jorgelina Cardoso.

El fútbol argentino está revolucionado y una ola de críticas recayeron sobre Claudio Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino. Es que el organismo anunció este jueves a Rosario Central como campeón de Liga 2025 por haber sido puntero en la Tabla Anual.

A pesar de lo establecido en los reglamentos para las competencias de este año, el Comité Ejecutivo de la LPF determinó darle el trofeo al equipo liderado por Ángel Di María. Así, el combinado canalla y todos sus protagonistas celebran una nueva estrella mientras el resto del fútbol argentino repudia la decisión de Tapia.

El campeón del mundo, como representante de Rosario Central, junto a Fatura Broun, Gonzalo Belloso, Ariel Holan y Carolina Cristinziano recibieron el controvertido trofeo a manos del presidente de AFA en una de las sedes del organismo.

Posteriormente, Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, publicó historias en su cuenta de Instagram en las que celebró el nuevo título del conjunto rosarino y les envió un mensaje a quiénes están en contra de la decisión de AFA.

“Merecido todo por el gran trabajo que este club, su gente y su hinchada vienen haciendo hace años. (Este trabajo no es de hace 4 meses). Que nada ni nadie opaque esta alegría al pueblo canalla. Una guerrera siempre”, escribió la mujer del ex Benfica.

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

El posteo de Rosario Central tras ganar el título de la tabla anual 2025

El posteo de Rosario Central tras ganar el título de la tabla anual 2025

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP. LOC.COP. INT.
1Boca Juniors74146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing Club4121201823158
5Alumni (con E.H.S)22220101284
6San Lorenzo2251715725
7Vélez Sarsfield1901911835
8Estudiantes de La Plata1711561156
9Huracán13765880
10Rosario Central13585871
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús7072532
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Quilmes3212110
17Banfield2111110
18Ferro Carril Oeste2022000
19Gimnasia y Esgrima de La Plata2111110
20Sportivo Barracas2201110
21Defensa y Justicia2020202
22Talleres
(Córdoba)		2020211
23Platense1011000
24Central Córdoba (Rosario)1010110
25Chacarita1011000
26Estudiantes (BA)1100110
27Nueva Chicago1100110
28San Martín (Tucumán)1010110
29Dock Sud1101000
30Atlanta1010110
31Tiro Federal (Rosario)1100110
32Tigre1010110
33Colón1010110
34Patronato1010110
35Atlético Tucumán1010110
36Central Córdoba (Santiago del Estero)1010110
37Independiente Rivadavia1010110

DATOS CLAVE

  • Jorgelina Cardoso celebró el título en Instagram enviando un mensaje a los críticos de la AFA.
  • La esposa de Di María destacó en sus historias el “gran trabajo que este club” viene haciendo “hace años”.
  • Cardoso escribió que nada ni nadie debe “opacar esta alegría al pueblo canalla”.
agustín vetere
Agustín Vetere

ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

jpasman
toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

