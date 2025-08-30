El tenso cruce de Jorgelina Cardoso con un hincha de Boca tras un comentario contra Ángel Di María: “Debés dormir solo”

Ángel Di María está viviendo un momento de esplendor con la camiseta de Rosario Central, club del que es hincha confeso al igual que su esposa Jorgelina Cardoso. Toda la familia del campeón del mundo con la Selección Argentina está feliz de su regreso al país para lucir la camiseta del Canalla, con la que está peleando el campeonato.

Desde que regresó de Europa, las suspicacias fueron muchísimas. Sobre todo en jugadas puntuales de las que el elenco dirigido por Ariel Holan sacó provecho. Así, los hinchas de diferentes clubes y varios periodistas televisivos pusieron en duda que los árbitros no estén favoreciendo a los santafesinos adrede, principalmente por la relación que une a Claudio Tapia, presidente de la AFA, con Fideo.

A lo largo de los últimos días, Di María habló luego de lo que fue su golazo ante Newell’s, con el que Rosario Central se quedó con el clásico de la ciudad. Allí se hizo eco de las diferentes versiones que circulan tanto en la pantalla televisiva como en las redes sociales. Y hubo un hincha de Boca, molesto por la frase que utilizó el delantero de 37 años para referirse al gol de Miguel Merentielfrente a Banfield, que lo cuestionó en Instagram.

“Pollerudo, con Boquita no, eh”, escribió el usuario @facujaime en la foto que Fideo compartió junto a todo el plantel canalla celebrando el triunfo en el clásico rosarino. Y allí fue que apareció su esposa para el contraataque: “Con esa cara nunca vas a llegar a ser pollera porque debés dormir solo, salame”, escribió Cardoso. Una vez más, primó el lema: la familia es lo primero.

El comentario de Jorgelina Cardoso contra un hincha de Boca.

¿Qué dijo Ángel Di María sobre Boca?

El Fideo habló este último martes en conferencia de prensa y no le escapó a las especulaciones que despertaron los penales cobrados a favor de Rosario Central. Al punto que, en su defensa, terminó apuntando contra Boca.

“Si tuviéramos una ayuda estaríamos primeros“, soltó el ex Real Madrid sobre el desempeño del arbitraje ante el Canalla. Y agregó: “Ya estoy acostumbrado a que siempre me metan en todos los quilombos. Lo de los penales siempre es lo mismo: se habla mucho más cuando hay un jugador importante. Los dos son claros“.

Pero no se limitó en eso, sino que Di María redobló la apuesta al invitar a poner el ojo en otros partidos. Y ahí fue donde apareció el Xeneize. “Si hablamos de eso, deberíamos hablar del gol de Boca contra Banfield, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel“, expresó acerca de la jugada del primer gol del Xeneize el último fin de semana.

“Nosotros estamos tranquilos, si tuviéramos una ayuda estaríamos primeros y no donde estamos, no habríamos empatado tantos partidos“, volvió a aclarar el Fideo, para intentar desviar el foco que gira sobre Rosario Central.

ver también Di María le respondió a Gallardo tras haber dicho que le iba a costar el regreso al fútbol argentino: “Lo escuché”