La dura respuesta de Jorgelina Cardoso contra Boca por los cuestionamientos sobre el gol olímpico de Di María: “Dejen de llorar”

El golazo olímpico que Ángel Di María le convirtió a Boca con la camiseta de Rosario Central continúa en boca de todos. Aunque no tan solo por la jerarquía que demostró con aquella sutileza, sino porque el tanto se vio sumergido en una polémica luego de que una imagen mostrara que la pelota, previo a la ejecución, no se encontraría apoyada dentro de la zona para lanzar el córner. Y en medio de las especulaciones, Jorgelina Cardoso, la esposa del Fideo, salió al cruce fiel a su estilo.

“¡Dejen de llorar!“, escribió en un comentario de un posteo de ESPN que abría el debate sobre si el tanto estuvo bien convalidado. Fue allí cuando, en medio del ida y vuelta entre usuario fanáticos del Xeneize y el Canalla, Jorgelina defendió a Di María y Central sin filtro alguno.

“Antes ‘le regalaban los penales’, después ‘Chiqui lo ayudaba’, ahora ‘la pelota mal ubicada’. ¿Qué van a inventar después? ¿Qué la pelota la maneja alguien de afuera con un joystick?“, agregó, junto a emojis de risa, para jugar sarcásticamente con las anteriores especulaciones que vincularon al Di María para intentar ponerle punto final a la controversia.

El comentario de Jorgelina Cardoso contra las especulaciones alrededor del gol olímpico de Di María a Boca (Captura).

La repercusión del comentario fue inmediata. En cuestión de horas, el comentario rozó los 2000 “me gusta”, en su mayoría de hinchas de Rosario Central, y acumuló 200 respuestas. “Dome, Jorgelina“, “Solo les queda llorar después del tremendo gol del fide” y “lágrimas de porteño“, fue la línea que siguió la mayoría de las reacciones, dándole la mano a la esposa de Di María.

Lo mismo ocurrió con el resto de comentarios, que retrucaron el debate y apuntaron contra Boca: “Fíjense dónde pone la pelota Paredes en los tiros de esquina“. Incluso, hinchas del Xeneize estuvieron lejos de protestar. “Ya fue, gol“, “Soy de Boca y Di Maria hizo magia. Fin del tema, señores“, postearon.

El amistoso cruce entre Ángel Di María y Leandro Paredes

Durante el partido en Arroyito, el Fideo y el volante se sacaron chispas en reiteradas ocasiones dentro de la cancha. Y luego continuaron desde redes sociales. El primero que comenzó con este particular ida y vuelta fue Paredes, que subió una historia a su cuenta personal de Instagram y, junto a una foto de ambos en el post partido, escribió: “Qué placer compartir tantas cosas juntos y qué placer es verte jugar. Te quiero amigo”.

Como no podía ser de otra manera, Angelito no tardó en responder . “Lo que jugas a esto amigo, no tiene nombre. Te quiero Mucho”, sostenía desde su cuenta. Al lado, completó: “Qué lindo verte”.

