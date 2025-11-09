El gol del Changuito Zeballos para el 1-0 de Boca ante River en el Superclásico

Para romper el cero en el marcador del Superclásico, Exequiel Zeballos volvió a vestirse de héroe y marcó el 1-0 para Boca ante River. Tal como en los últimos partidos y a base de rendimiento, el Changuito se ganó la titularidad en el encuentro más importante y, como no podía ser de otra manera, le devolvió la confianza a Claudio Úbeda con el tanto más gritado de su carrera.

No pasaba nada el partido y ya se jugaba el tiempo de descuento para finalizar la primera parte. En ese preciso momento, Ayrton Costa realizó un envío largo en busca de los dos centrodelanteros del Xeneize y ahí empezó la acción que marcó un antes y un después en la jornada. Tras el duelo aéreo entre Milton Giménez y Paulo Díaz, el joven extremo apareció para cambiar la historia.

Zeballos quedó mano a mano contra Lautaro Rivero y sacó un fuerte remate, que Franco Armani dio rebote largo. El Changuito aprovechó el envión y, de primera, mandó la pelota al fondo de la red y desató el delirio en La Bombonera. Así, el oriundo de Santiago del Estero se convirtió en el héroe de Boca para poner el 1-0 frente a River en el Superclásico por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Tweet placeholder

En definitiva, el atacante de 23 años ratificó su excelente rendimiento en los últimos partidos y estira su fantástico presente en la que está amigado con el gol y sumamente determinante de cara al arco rival. Para confirmar lo hecho ante Belgrano, Barracas Central y Estudiantes de La Plata, Zeballos volvió a responderle al cuerpo técnico que confió plenamente en su calidad individual.

Así las cosas, en la última jugada del primer tiempo y después de 45 minutos en los que no pasó absolutamente nada cerca de los arcos, Boca se fue al entretiempo en ventaja por la mínima. El que rompió el cero en el marcador, una vez más y al igual que el fin de semana pasado, fue el Changuito tras aprovechar una acción aislada y la primera de peligro del Xeneize contra Armani.

Publicidad

Publicidad

La asistencia del Changuito Zeballos a Merentiel en el 2-0

En el primer minuto de juego del segundo tiempo, Zeballos aprovechó un desconcierto de River y comenzó la jugada. En mitad de cancha, el Chango la tiró larga y cuando entró al área dio el pase al medio para que Miguel Merentiel solo tenga que empujarla contra la red y así sellar el 2-0 de Boca en el Superclásico ante el Millonario y desatar un fuerte delirio en La Bombonera.

Tweet placeholder