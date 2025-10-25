Es tendencia:
Dónde ver la pelea entre Franco Tenaglia y Ben Bonner por la BKFC en vivo

El deportista argentino vuelve a protagonizar un combate en la división de peso ligero de boxeo sin guantes.

Por Nahuel De Hoz

Franco Tenaglia, deportista argentino. (Foto: @fran_tenaglia)
Franco Tenaglia, deportista argentino. (Foto: @fran_tenaglia)

Este sábado, el foco está puesto en el combate que protagonizan Franco Tenaglia y Ben Bonner por una nueva edición de la Bare Knuckle Fighting Championship. La pelea comienza a partir de las 17:30 horas de Argentina, donde el oriundo de Burzaco buscará conseguir una victoria en esta nueva disciplina que empieza a ganar cada vez más terreno en el ambiente: boxeo sin guantes.

El año pasado, el deportista albiceleste ya se había consagrado campeón del mundo pero no pudo defender el cinturón. No es que perdió una contienda o fue derrotado por otro contrincante, sino que por un problema legal no pudo viajar para subirse al ring y demostrar de qué está hecho. Dicha cuestión vinculada al visado y conflictos burocráticos, le impidieron mantener el título.

Sin embargo, esta pelea no define al nuevo campeón, sino que se trata de una especie de ‘semifinales’. El ganador entre Tenaglia y Bonner, deberá medirse con el que se impongan en el duelo entre Austin Trout y Luis Palomino. De esta manera, se realizó un formato estilo ‘Final Four’, en el que los dos mejores se enfrentarán próximamente para alcanzar el título mundial.

Qué canal pasa la pelea de Franco Tenaglia y Ben Bonner

El combate de gran relevancia que protagonizan Franco Tenaglia y Ben Bonner para aumentar su importancia dentro de este flamante deporte, es transmitido exclusivamente por la plataforma digital Disney+. Cabe destacar que dicha información corresponde específicamente al territorio argentino, por lo que en otros países de la región puede haber transmisiones alternativas.

Nahuel De Hoz
Nahuel De Hoz

