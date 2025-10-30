El inesperado gesto de Franco Colapinto para recordar a Diego Maradona en el día de su cumpleaños 65: “Sos eterno”

Un 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, Diego Armando Maradona llegaba a este mundo. Unos 26 años más tarde, se consagraría en México como el mejor jugador de toda la historia al liderar a la Selección Argentina a su segunda Copa del Mundo y en noviembre del 2020, en plena pandemia, el mundo lloraría su pérdida.

Sin embargo, su recuerdo sigue presente y su legado, más fuerte que nunca. Algo que queda claro cada 30 de octubre, cuando las más grandes personalidades del deporte y diferentes ámbitos lo recuerdan con cariño. Tal y como lo hizo Franco Colapinto en esta ocasión, en lo que sería el cumpleaños números 65 del Diego.

El piloto de Alpine es el deportista argentino del momento y un referente para muchos chicos que descubrieron la Fórmula 1 gracias a él y que lo siguen cada fin de semana. El propio Franco, que apenas tiene 22 años, también se crio en Argentina y tiene al Diego entre sus grandes ídolos.

La leyenda “Feliz cumpleaños Diego, sos eterno“, un corazón y una bandera argentina. Ese fue el mensaje que dejó Colapinto en una historia en su cuenta personal de Instagram, acompañado de un reel recordando su mítica entrada en calor con Napoli al ritmo de ‘Live Is Life’ de Opus, en un video que ya forma parte de la historia del fútbol mundial.

Lógicamente, Franco Colapinto no fue el único en recordar a Maradona en este día tan especial. También lo hizo uno de sus grandes compañeros en la Selección Argentina, Claudio Caniggia, y varias de las principales instituciones del deporte, como el Santos, que también recordó cuando casi llega al club de la mano de Pelé.

Publicidad

Publicidad

En síntesis