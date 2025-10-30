Santos le dedicó un posteo a Diego Maradona por su cumpleaños y recordó la vez que pudo llegar al club de la mano de Pelé

Este jueves 30 de octubre Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia, estaría celebrando su cumpleaños 65. Para homenajearlo, clubes de todo el mundo le dedicaron posteos en sus respectivas cuentas oficiales para saludarlo.

Uno de los más llamativos fue el de Santos de Brasil, club en el que jugó y fue ídolo Pelé, con quien formó una rivalidad sobre quién fue el mejor de la historia. En este posteo, el Peixe además reveló que Diego tuvo la posibilidad de llegar a la institución de la mano del astro brasileño.

“Hace exactamente 65 años, Diego Armando Maradona nació en Lanús, Argentina. El Pibe de Oro estuvo a punto de convertirse en otro gran genio en vestir la Manto Sagrado. En 1995, con la participación del mismísimo Rey Pelé, El Diez estuvo a punto de cumplir su sueño de vestir la camiseta número 10, la más legendaria del mundo. Lamentablemente, el simbolismo de este fichaje quedó solo en la memoria del ídolo argentino y de la afición del Santos. Sigamos bendiciendo al fútbol mundial junto a nuestro eterno Rey Pelé” reza el posteo de Santos.

El posteo de Santos por el cumpleaños de Maradona.

La vez que Maradona estuvo cerca de llegar a Santos

Mientras Diego atravesaba una suspensión por doping en 1995, en el periodo en el que fue entrenador de Mandiyú de Corrientes y luego de Racing, desde el Peixe se contactaron con el oriundo de Villa Fiorito para demostrarle el interés de querer ficharlo para cuando termine con la sanción.

El 30 de mayo de ese mismo año, el diario brasileño Folha de Sao Paulo informó que Maradona iba a firmar un contrato con Pelé Sports & Marketing, con una duración de dos años, y allí el argentino iba a cumplir la doble función de ser técnico y jugador. Finalmente, la negociación no prosperó, por lo que ‘Pelusa’ terminó su carrera en Boca.

Luego, en 1998, meses después de su retiro como profesional, nuevamente Santos se acercó para seducir a Maradona y que pueda vestir su camiseta. A pesar del interés, rápidamente se diluyeron las charlas formales, por lo que no lograron llegar a un acuerdo.

“Jugar en Brasil constituye para mí el primer paso para hacer realidad un viejo sueño: ser el director técnico del seleccionado brasileño. Espero poder cumplirlo algún día“, sorprendió Diego en una entrevista con el medio TV O Globo para mostrar su interés de trabajar en Brasil.

