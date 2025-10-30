Este jueves 30 de octubre Diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre del 2020, estaría cumpliendo 65 años. Por eso, clubes en los que jugó y muchos en los que no, instituciones y personalidades de diferentes rubros rindieron sus homenajes, mayormente en redes sociales.

Entre ellos, Claudio Caniggia, uno de sus principales socios dentro del campo de juego. El Pájaro, mediante su cuenta de Instagram, recordó a Pelusa con un sentido homenaje para acompañar una imagen en la que se los ve abrazados tras uno de sus goles en el partido que la Selección Argentina disputó con Nigeria en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

”Creo que era muy temprano para despedirte. Creo que las palabras quedan cortas. Fue un honor y un privilegio haberte acompañado. Gracias amigo, gracias Maradona”, escribió el Hijo del Viento, quien coincidió con Diego Maradona en el combinado albiceleste entre 1987 y 1994 y en Boca entre 1995 y 1996.

Las dos asistencias de Diego Maradona a Claudio Caniggia en la Copa del Mundo

Diego Maradona asistió a Claudio Caniggia en dos oportunidades en la Copa del Mundo. La primera y más recordada fue por los Octavos de Final de Italia 1990 cuando Argentina derrotó a Brasil 1 a 0 en el Estadio Delle Alpi de Turín. Y la otra fue en el segundo partido de la Fase de Grupos de Estados Unidos 1994 para lo que fue el 2 a 1 de la Albiceleste sobre Nigeria en el Foxboro Stadium de Massachusetts.

Los reconocimientos de Argentinos Juniors, Napoli y Sevilla

Argentinos Juniors, Napoli y Sevilla fueron los primeros clubes, mediante sus cuentas de redes sociales, en saludar a Diego Maradona en el día de su cumpleaños número 65. El Bicho publicó un video con una secuencia de imágenes del Diez en su paso por el elenco de La Paternal. ”Pelusa Eterno”, fue la descripción con la que acompañó el contenido.

Por el lado del Napoli, equipo en el que dejó un legado imborrable, hizo varias publicaciones. La primera, apenas se hicieron las 12 de la noche, se lo ve a Diego subiendo las escalares del túnel hacia el campo de juego del estadio que hoy lleva su nombre. Y luego fue haciendo diferentes posteos, entre los que se destaca la recitación de la letra de la famosa canción de Rodrigo.

En tanto que el Sevilla, subió una foto del oriundo de Villa Fiorito con la camiseta del equipo de Nervión en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de la temporada 1992/1993.

