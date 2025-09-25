Es tendencia:
El inesperado motivo por el que Ángel Di María se ausentaría cuando Rosario Central reciba a River

El ídolo del Canalla tiene serias chances de perderse el partido contra el Millonario, que se disputará en el Gigante de Arroyito.

Por Julián Mazzara

Ángel Di María, jugador de Rosario Central.
Rosario Central está peleando por ingresar en los Playoffs del Torneo Clausura, ya que se encuentra en la séptima posición de la Zona B con 12 unidades. Si bien este sábado tendrá que viajar hasta La Plata para visitar a Gimnasia y Esgrima, en la fecha 11 le tocará recibir a River, partido que aún no tiene día ni horario designado.

El elenco comandado por Ariel Holan sueña con tener un gran semestre como ocurrió durante la primera etapa del año, antes de que llegara Ángel Di María y se quedó en los cuartos de final tras ser derrotado a manos de Huracán. Pero ahora, con el campeón del mundo en Qatar 2022 busca poder alcanzar las instancias finales.

Mientras se preparan para visitar al Tripero, en los alrededores del Gigante de Arroyito se encendieron las alarmas por la posible ausencia de Fideo cuando les toque recibir al Millonario. Y es que el ídolo canalla posee cuatro amonestaciones, por lo que de recibir una amarilla en el cotejo de este fin de semana, llegará al límite y tendrá que cumplir con una jornada de suspensión.

Justamente, el partido que se perdería el ex futbolista de Manchester United y Paris Saint-Germain sería frente al elenco comandado por Marcelo Gallardo, que viene de ser eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras. ¿Holan lo cuidará para el duelo en Rosario o terminará arriesgándolo?

Ángel Di María, futbolista de Rosario Central. (Getty Images)

Los números de Ángel Di María en Rosario Central

Desde su regreso hacia el Canalla, fueron ocho los partidos que afrontó Ángel Di María: convirtió cuatro goles y aportó una asistencia en 687 minutos que disputó en el campo de juego.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

julián mazzara
Julián Mazzara

