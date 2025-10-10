El jugador que dejó la concentración de su equipo para ir al velatorio de Miguel Ángel Russo: “Fue como un padre para mí”

El velatorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera contó con la presencia de muchos integrantes del fútbol argentino. Dirigentes, entrenadores y planteles completos de varios clubes se acercaron al estadio de Boca para despedir al entrenador. Uno de ellos fue Lautaro Giaccone, que este viernes tendrá acción con Argentinos Juniors.

“Desde anoche que me enteré estuve preguntando qué se iba a hacer, dónde iba a ser. Yo tendría que estar concentrando, pero todo lo que tengo hoy es gracias a él“, reconoció el zurdo, que fue dirigido por Miguel en Rosario Central en 47 partidos oficiales.

Y continuó: “Lo he dicho siempre, Miguel fue como un padre para mí. A veces he sido injusto por no pasar a visitarlo más seguido. Fue un técnico que confió y se la jugó por mí, que me ayudó no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella”.

“Nunca fue un técnico que vendió humo, hablaba claro y con las cosas simples. Ojalá encuentre la paz que necesita. Mucha gente fue dura con él, y espero que quienes lo criticaron tengan, aunque sea un 10% de la fuerza que él tuvo durante toda su vida“, concluyó.

Cómo le fue a Giaccone con Russo

Miguel Ángel Russo fue el entrenador que más veces dirigió a Giaccone desde su debut. Fueron 47 partidos (más del 30% de su carrera), repartidos en distintas competiciones como Liga Profesional, Copa de la Liga, Copa Argentina, CONMEBOL Libertadores y Sudamericana.

Con este entrenador, el joven de 24 años logró marcar 6 goles y 9 asistencias. Además, juntos fueron campeones de la Copa de la Liga 2023, siendo este el último título del estratega en su carrera.

