Uno por uno, todos los equipos que fueron a La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo generó una enorme conmoción en todo el público futbolero. No hubo distinsión de camisetas ni colores. El grito unísono fue en homenaje hacia el entrenador de 69 años que dejó una imborrable huella en Lanús, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Boca y Millonarios. También en otros clubes, pero no al punto de ser una leyenda.

Durante largas horas de este jueves 9 de octubre, miles y miles de fanáticos se acercaron hasta La Bombonera para despedir a un hombre hecho y derecho. Un entrenador que jamás estuvo involucrado en una polémica y que, durante su etapa como futbolista profesional, tuvo que soportar lo peor: una lesión en la rodilla lo privó de ser campeón del mundo en México ’86.

Las muestras de afecto no se hicieron esperar. Y así como Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado y varios directivos de Boca dijeron presentes en representación del club, también estuvieron Jorge Brito, presidente de River, Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo, y Agustín Forchieri, prosecretario, quienes acompañaron a sus pares del eterno rival.

No fueron los únicos. Así como estuvieron los del Millo, también hubo directivos de San Lorenzo, Barracas Central, Rosario Central, Racing, Tigre, Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata. Algunos se quedaron mucho tiempo acompañando a la familia de Miguelo, otros recordándolo entre charlas y anécdotas, aunque hubo quienes enviaron estatuillas, banderines y camisetas firmadas por el plantel, como fue el caso del Pincha. Se fue el más bueno de los nuestros, ese que hizo vivir los colores a los que representó. Y así será recordado.

Miguel Ángel Russo levantando la última Copa Libertadores de Boca.

Los últimos momentos de Miguel Ángel Russo

“Nosotros sabíamos que estaba mal y con Carolina (su esposa) vinimos a su casa, nos metimos en un hotel para estar a disposición de su señora, de sus hijos. El momento final la mujer ahí necesitaba un padre (religioso) porque ya estaba medio en desenlace ayer, llamamos a la AFA y a la hora teníamos un cura ahí, que le dio una bendición”, comenzó Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, con el relato en diálogo con Radio Mitre.

“Ese fue el momento final, todos rodeándolo, rodeando la bendición, el cura que dijo unas palabras muy lindas de cómo es el paso al cielo. Y de la mano de su señora. Y cuando se terminó de rezar el padre nuestro, falleció Miguel”, continuó el presidente del Canalla.

Por último, explicó sobre el momento: “Una cosa única, increíble, privada, pero bueno, ya lo saben porque su hija estaba completamente emocionada y lo contó en varios lugares. Y entiendo que se fue en paz. Rodeado. Un tipo sumamente respetado y querido y supongo que la gente de bien espera irse así de esta vida”.