Brandsen 805 fue el lugar elegido para llevar a cabo el velatorio de Miguel Ángel Russo, quien falleció a los 69 años siendo el entrenador de Boca. Hinchas de todos los clubes del fútbol argentino se acercaron hasta La Bombonera para despedir a quien dejó una huella imborrable en Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Lanús y también el Xeneize.

Miles y miles de hinchas circularon por el Hall Central del Estadio Alberto J. Armando, donde pudieron brindarle el último adiós al DT que estaba en ejercicio al frente del club de La Ribera. La emoción se hizo presente y desbordó por las calles. Pero en medio del respeto que tenían los fanáticos, se confirmó que la ceremonia finalizará antes de lo previsto.

Debido a la gran cantidad de público que se acercó, donde hubo varios que comenzaron a entorpecer el adiós con bebidas alcohólicas y cánticos violentos hacia clubes como River, desde la familia de Miguelo le pidieron a las autoridades boquenses que el acto concluya a las 22:00 de este jueves 9 de octubre. Por lo tanto, no continuará en la jornada del viernes 10 de dicho mes.

El velatorio también iba a desarrollarse entre las 10:00 y las 12:00 del viernes, aprovechando que en la República Argentina es feriado y que allí podrían acudir aquellos hinchas que no tuvieran la manera de asistir en el día de la fecha. Las autoridades entendieron la petición, y con sumo respeto accedieron.

Miguel Ángel Russo murió a los 69 años.

Los últimos momentos de Miguel Ángel Russo

“Nosotros sabíamos que estaba mal y con Carolina (su esposa) vinimos a su casa, nos metimos en un hotel para estar a disposición de su señora, de sus hijos. El momento final la mujer ahí necesitaba un padre (religioso) porque ya estaba medio en desenlace ayer, llamamos a la AFA y a la hora teníamos un cura ahí, que le dio una bendición”, comenzó Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, con el relato en diálogo con Radio Mitre.

“Ese fue el momento final, todos rodeándolo, rodeando la bendición, el cura que dijo unas palabras muy lindas de cómo es el paso al cielo. Y de la mano de su señora. Y cuando se terminó de rezar el padre nuestro, falleció Miguel”, continuó el presidente del Canalla.

Por último, explicó sobre el momento: “Una cosa única, increíble, privada, pero bueno, ya lo saben porque su hija estaba completamente emocionada y lo contó en varios lugares. Y entiendo que se fue en paz. Rodeado. Un tipo sumamente respetado y querido y supongo que la gente de bien espera irse así de esta vida”.