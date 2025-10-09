Desgarrador: Cristian Traverso se quebró al aire al recordar a Miguel Ángel Russo

El mundo del fútbol continúa completamente movilizado como consecuencia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más importantes del ámbito doméstico de las últimas décadas. Hinchas de Boca Juniors, pero también del resto de los equipos, se unieron para despedir al laureado estratega de 69 años de edad.

En ese contexto, alguien que no pudo contener las lágrimas al referirse a Russo fue Cristian Traverso, ex futbolista que supo ganarlo prácticamente todo con la camiseta del conjunto Xeneize pero que no fue dirigido por Miguel en la entidad de La Ribera. Por el contrario, sí estuvo en su plantel en la Universidad de Chile, a mediados de los ’90.

Traverso, campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental con el Boca de Carlos Bianchi, integró un equipo muy recordado de la Universidad de Chile, el cual estuvo encabezado por Russo. El mismo llegó hasta las semifinales de la propia Copa Libertadores en 1996, quedando eliminado ajustadamente ante River Plate.

En medio de ese panorama, Traverso, en su participación en TyC Sports, tomó la palabra para referirse a Russo. Sin embargo, después de un intento por despacharse con un discurso sobre el recientemente fallecido entrenador, se quebró por completo y no pudo seguir por un buen rato, algo que habla a las claras del cariño que siente por él.

“Primero, un saludo a la familia. Bravo, eh”, manifestó Traverso, que también supo defender las camisetas de Argentinos Juniors, Querétaro y Puebla a lo largo de su carrera como futbolista profesional. Luego, los protagonistas del programa tuvieron que dejar de enfocarlo porque el polifuncional ex jugador no pudo continuar.

“Yo no sé por qué tengo este cariño por Miguel. Seguramente, ustedes querrán que uno no se emocione porque es un tipo fuerte. El otro día les contaba a ustedes lo difícil que es caminar el túnel, subir y bajar las escaleras y caminar la cancha, volver y hacer ese esfuerzo. Si eso no te conmueve o no te llega es no saber lo que es la vida”, añadió un rato más tarde.

“Me perdí una fase porque casi que tenía una fractura de tobillo y estuve 21 días con la pata arriba. Me dijo si quería jugar, yo sin entrenamiento y me entablillé la pierna. Y jugué. Si un entrenador te da la tranquilidad y seguridad en los momentos difíciles, es que algo te pasa. Por eso me pasa algo con Miguel”, completó Traverso.

