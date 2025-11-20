Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Argentino

Los memes de la inesperada consagración de Rosario Central como campeón de la tabla anual

Ángel Di María y Chiqui Tapia, protagonistas en las redes sociales luego de la sorpresiva estrella sumada por el Canalla.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Los memes de la inesperada consagración de Rosario Central como campeón de la tabla anual
Los memes de la inesperada consagración de Rosario Central como campeón de la tabla anual

En un jueves sin partidos en Primera División y a 48 horas del inicio de los Playoffs del Torneo Clausura 2025, la AFA proclamó a Rosario Central campeón del fútbol argentino. En la reunión del Comité Ejecutivo, se decidió que el Canalla sume una estrella por ser el equipo que más puntos sumó en la tabla anual.

Las repercusiones en las redes sociales no tardaron en llegar. Los hinchas de todos los clubes de la Liga Profesional no dudaron en dar su opinión sobre la decisión, con el típico toque creativo característico de X.

Ángel Di María y Claudio “Chiqui” Tapia fueron el foco de los usuarios, teniendo en cuenta la buena relación entre ambos y la reciente banca del propio Fideo a la gestión del dirigente en la Asociación del Fútbol Argentino.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Bielsa se irá de Uruguay y lo tiene claro: los jugadores no van para atrás, pero si te quieren voltear, te voltean"

ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

Lee también
El único motivo por el que Scaloni no hubiese sido el DT de Argentina
Selección Argentina

El único motivo por el que Scaloni no hubiese sido el DT de Argentina

Chiqui Tapia le prometió a Shevchenko un amistoso de Argentina ante Ucrania
Selección Argentina

Chiqui Tapia le prometió a Shevchenko un amistoso de Argentina ante Ucrania

AFA suspendió al DT de Morón por una frase falsa contra Chiqui Tapia: la fuerte respuesta del club
Fútbol Argentino

AFA suspendió al DT de Morón por una frase falsa contra Chiqui Tapia: la fuerte respuesta del club

Con Roger Federer y sin Del Potro, revelan los inducidos al Salón de la Fama del Tenis 2026
Tenis

Con Roger Federer y sin Del Potro, revelan los inducidos al Salón de la Fama del Tenis 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo