Los memes de la inesperada consagración de Rosario Central como campeón de la tabla anual

En un jueves sin partidos en Primera División y a 48 horas del inicio de los Playoffs del Torneo Clausura 2025, la AFA proclamó a Rosario Central campeón del fútbol argentino. En la reunión del Comité Ejecutivo, se decidió que el Canalla sume una estrella por ser el equipo que más puntos sumó en la tabla anual.

Las repercusiones en las redes sociales no tardaron en llegar. Los hinchas de todos los clubes de la Liga Profesional no dudaron en dar su opinión sobre la decisión, con el típico toque creativo característico de X.

Ángel Di María y Claudio “Chiqui” Tapia fueron el foco de los usuarios, teniendo en cuenta la buena relación entre ambos y la reciente banca del propio Fideo a la gestión del dirigente en la Asociación del Fútbol Argentino.

