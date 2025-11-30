Es tendencia:
En medio del conflicto entre AFA y Estudiantes, Eduardo Domínguez habló sobre las sanciones a Verón y los jugadores: “Nos ha afectado”

El entrenador del Pincha se refirió a la polémica de la última semana tras la clasificación de su equipo a las semis del Clausura.

Por Marco D'arcangelo

Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes.
© IMAGO/PhotosportEduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes.

Por el primer partido de los cuartos de final del Torneo Clausura, en el Estadio Único Madres de Ciudades, Estudiantes de La Plata volvió a dar la nota y venció 1 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, por lo que se convirtió en el primer clasificado a semifinales. 

Luego del encuentro, el entrenador del Pincha, Eduardo Domínguez, habló con los medios en conferencia de prensa. Allí, además de hacer un análisis de la importante victoria de su equipo, se refirió a las sanciones que AFA le aplicó tanto a los jugadores como a Juan Sebastián Verón.

“Son cosas del fútbol, a veces el que está afuera no se da cuenta de que todo pasa tan rápido, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra. Todo lo que se habla afuera seguramente nos ha afectado, en el vestuario los jugadores se retroalimentaban”, comentó al respecto. 

Además, destacó la fortaleza mental de sus dirigidos: “Es muy difícil si los jugadores no creen en ellos por todo lo que se habla afuera, tuvimos que jugar contra Central, que no había perdido nunca de local, tenemos que reconocer la altura y lo que genera el equipo, que lo demostró en Copa Libertadores. Se está haciendo cada vez más sólido, sabemos jugar estos partidos”.

Por otro lado, le pegó a la prensa por el trato a su equipo debido a que terminó octavo del Grupo A gracias a una serie de resultados ajenos: “No entramos ‘por la ventana’, como dice la prensa nacional, si estábamos adentro: los que tenían que ganar no pudieron ganar”.

El análisis del partido

“Tanto contra Rosario Central como en este partido el equipo mostró la cara que mostró durante todo el año, sabemos que no es fácil llegar a estas instancias. En ambos fuimos justos vencedores, no recuerdo una situación clara del rival. Con el clima se hacía lento para los dos, enfrenté a un equipo que explota tanto las espaldas de la defensa qur tuvimos que achicar para atrás”, explicó Domínguez sobre el rendimiento de su equipo. 

Y agregó: “Teníamos que hacer un planteo inteligente, tratar de tener manejo de la pelota. En el primer tiempo nos costó construir, en el segundo con Farías encontramos mejores espacios para explotar las espaldas de los rivales y tuvimos una muy buena combinación entre nuestros futbolistas. En otros partidos tuvimos las mismas chances y no lo ganábamos, el equipo está mostrando la cara y habla donde tiene que hablar”.

Para cerrar, le consultaron a qué rival prefería en semifinales, instancia en la que podrá enfrentarse a Barracas Central o Gimnasia de La Plata, ambos en condición de visitante. “Tenemos que descansar, tenemos otra semana más de trabajo, veremos qué nos toca”, soltó.

En síntesis

  • Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Central Córdoba en el Estadio Único Madres de Ciudades y se convirtió en el primer clasificado a las semifinales.
  • El DT Eduardo Domínguez se refirió a las sanciones de la AFA, afirmando que “todo lo que se habla afuera seguramente nos ha afectado“.
  • Domínguez le pegó a la prensa por decir que Estudiantes entró “por la ventana” a cuartos, ya que “los que tenían que ganar no pudieron ganar”.
