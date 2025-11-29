José Sosa, referente de Estudiantes, se refirió a las sanciones de AFA contra Verón y el club: “Lo procesamos diferente”

Los últimos días fueron movidos en el mundo de Estudiantes de La Plata. Luego del polémico pasillo de espaldas ante Rosario Central, tanto Juan Sebastián Verón como los futbolistas del Pincha fueron sancionados por la AFA después de la apertura de un expediente.

Previo al duelo de su equipo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, José Sosa, uno de los referentes del elenco comandado por Eduardo Domínguez, habló con la transmisión de TNT Sports, en donde reveló cómo vivió el plantel esta semana particular desde lo mediático.

“Lógicamente fue una semana diferente en lo mediático. Nosotros venimos trabajando bien para aislarnos de ciertas situaciones que no nos incumben”, inició para explicar que se concentraron en lo futbolístico y prepararon el duelo contra el Ferroviario en el Madres de Ciudades.

Siguiendo por la misma línea, agregó que los referentes mantuvieron la tranquilidad para con el resto del plantel: “Nosotros como los más grandes lo procesamos diferente porque podemos tener calma y tratamos de que no repercuta en el vestuario o cuando jugamos al fútbol”.

Por otro lado, palpitó el duelo con Central Córdoba. “Lamentablemente teníamos que esperar resultados para tener la confianza de que se nos dé y seguir participando de la competencia y terminar un año difícil de la mejor manera. Ya llegará el final de todo para hacer un resumen general y tener una autocrítica por los objetivos que no pudimos cumplir”, inició.

Y agregó: “Hoy estamos acá, sabemos que dimos un paso importante en la fase anterior y hoy tenemos un partido importantísimo porque la última vez que vinimos acá arrancamos de una manera que no podemos hacer hoy. Tenemos que estar más atentos desde el inicio para que salga un partido favorable a nuestro lado”.

El comunicado de Estudiantes de La Plata tras la sanción a Verón y los jugadores

“En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”, inició el mensaje del Pincha en sus redes sociales.

Y cerró: “En este marco, la Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Nuñez y a todo el plantel profesional”.

Cabe destacar que las sanciones fueron seis meses para Verón sin ejercer como dirigente del club, tres meses para Santiago Núñez sin poder ser el capitán del equipo y dos fechas de suspensión para los 11 jugadores, que se cumplirán en el Torneo Apertura 2026.

