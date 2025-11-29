Es tendencia:
Central Córdoba 0-0 Estudiantes de La Plata EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

El Ferroviario y el Pincha se miden en Santiago del Estero a partido único, por un lugar en la semifinal del campeonato doméstico.

38' PT - Palacios, amonestado

El hombre de Estudiantes de La Plata vio la primera tarjeta amarilla de la noche por una dura falta a Perelló.

35' PT - Florentín, dolorido

El mediocampista de Central Córdoba quedó tendido sobre el campo de juego.

31' PT - Pausa de hidratación

Debido a los 36 grados que hacen en Santiago del Estero, se frenó momentáneamente el encuentro para que los protagonistas tomen agua.

29' PT - ¡LO TUVO CETRÉ!

De media distancia, el colombiano sacó un potente remate que Aguerre envió al tiro de esquina con una atajada fenomenal.

25' PT - Se salvó Estudiantes

Moyano había ingresado al área para enviar un centro hacia atrás, pero la pelota se había ido y se anuló la jugada.

21' PT - Partido trabado

Sin chances claras en los arcos, ambos equipos se sacan chispas en la mitad de la cancha.

13' PT - Avisó Estudiantes

Con dos tiros de esquina seguidos, primero ganó Ascacibar y en el siguiente Núñez, pero ninguno pudo darle dirección hacia el arco de Central Córdoba.

10' PT - ¡Cortó Muslera!

Como líbero a la espalda de los centrales, el arquero del Pincha tuvo que salir del área para cortar un buen avance del Ferroviario.

7' PT - Medina, dolorido

El ex Boca quedó tendido sobre el césped con muestras de dolor, tras una infracción de Florentín.

3' PT - Partido eléctrico en el arranque

Con ambos equipos proponiendo en campo rival, el encuentro es dinámico en el inicio.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Central Córdoba y Estudiantes ya se miden por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

¡Salen los equipos!

Con los capitanes al frente, Central Córdoba y Estudiantes ya están en el campo de juego del Estadio Único Madre de Ciudades.

José Sosa, rompió el silencio

El referente de Estudiantes alzó la voz y ante la polémica, expresó: "Fue una semana diferente. Nosotros venimos trabajando para aislarnos de situaciones que no nos incumben".

Matías Vera palpitó el cruce

"Esperemos que hoy podamos regalarle una alegría a toda la gente", manifestó el futbolista de Central Córdoba antes de enfrentar a Estudiantes de La Plata.

Los jugadores, a calentar

Los futbolistas de Central Córdoba y Estudiantes, ya realizan los trabajos precompetitivos.

¡ASÍ VA ESTUDIANTES!

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías.

¡ASÍ FORMA CENTRAL CÓRDOBA!

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Fernando Martínez, Matías Vera, José Florentín, David Zalazar; Matías Perelló, Leonardo Heredia.

El cuerpo arbitral del partido

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Iván Núñez
  • Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Fabrizio Llobet

Estudiantes eliminó a Rosario Central

Tras el polémico pasillo de honor de espaldas, el Pincha venció 1-0 al Canalla en el Gigante de Arroyito, debido al golazo que marcó Edwin Cetré.

Central Córdoba eliminó a San Lorenzo

Por los octavos de final, el Ferroviario dejó en el camino al Ciclón tras vencerlo por 2-1 de manera agónica en Santiago del Estero. Los autores de los goles fueron Lucas Varaldo y José Florentín.

Posibles formaciones de Central Córdoba y Estudiantes

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia, Lucas Varaldo.

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías.

José Florentín y Santiago Ascacibar, protagonistas en Central Córdoba y Estudiantes.
José Florentín y Santiago Ascacibar, protagonistas en Central Córdoba y Estudiantes.

Este sábado a la noche, Central Córdoba recibe a Estudiantes de La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El partido estelar disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero comienza a las 21:30 horas y cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El encuentro es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

