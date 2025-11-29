Central Córdoba 0-0 Estudiantes de La Plata EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Este sábado a la noche, Central Córdoba recibe a Estudiantes de La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El partido estelar disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero comienza a las 21:30 horas y cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El encuentro es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.
