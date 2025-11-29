Central Córdoba 0-0 Estudiantes de La Plata EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

19:45hs Posibles formaciones de Central Córdoba y Estudiantes

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia, Lucas Varaldo.

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías.