Por el partido de ida de los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn se enfrentaron este domingo en el Estadio 23 de Agosto, en el norte argentino. De forma escandalosa, el árbitro Lucas Comesaña decidió suspender en el entretiempo este primer capítulo de la llave.

Sobre el final de la primera parte, el Lobo Jujeño gritó el único tanto de la tarde a través de Alejandro Quintana. A pesar de irse al descanso en ventaja, los locales reclamaron con vehemencia por un penal no cobrado y la expulsión de Matías Noble en tiempo añadido.

En ese contexto, Comesaña denunció ante los medios que dirigentes de Gimnasia de Jujuy lo amenazaron en el vestuario durante el entretiempo por aquellos fallos que generaron polémica. A falta de garantías, el colegiado decidió que el encuentro no continuara.

“El partido está suspendido, resolverá el Tribunal. Sufrimos amenazas dentro del vestuario mismo por parte de dirigentes locales. No fue solo a mí, fue al cuerpo arbitral”, explicó Comesaña sobre su determinación.

Y se extendió: “Seguramente haremos la denuncia ante la policía dentro del vestuario. También hubo cosas en la previa y el durante, ya se enterarán donde corresponde. Tenemos identificados a quienes fueron. Ingresaron directamente los dirigentes al vestuario”.

De esta manera, la llave entre estos dos equipos queda abierta hasta la decisión del Tribunal de Disciplina, que debe actuar antes de que avance el reducido. Cabe recordar que Deportivo Madryn viene de perder la final por el ascenso ante Gimnasia de Mendoza, por lo que busca el boleto a la Primera División en esta segunda bala.

Publicidad