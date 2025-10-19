En medio de la crisis deportiva, Independiente fue embargado por 30 millones

El presente de Independiente no es para nada bueno. Los dirigidos por Gustavo Quinteros todavía no ganaron en lo que va del semestre, son colistas en el Torneo Clausura y quedaron descalificados de la Copa Sudamericana por la barbarie que protagonizaron los hinchas en la cacería que hicieron ante Universidad de Chile.

Hay muchísimo enojo en media ciudad de Avellaneda, y en los últimos partidos que se disputaron en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, desde los cuatro costados se escucharon los cánticos en contra de la dirigencia liderada por Néstor Grindetti, como así también contra los jugadores.

Mientras Quinteros intenta sacar al equipo de un pozo que parece no tener fondo, las noticias no fueron buenas. A Grindetti le comunicaron que llegaron nuevos embargos por antiguas deudas que no fueron subsanadas, y ahora la dirigencia tendrá que abonar una suma de 30 millones de pesos para evitar futuras complicaciones.

El medio partidario Infierno Rojo reveló que la deuda se divide en un total de 18 millones que le corresponden al representante de Guillermo Burdisso, quien jugó en el club entre 2018 y 2019. Pero los 11,5 millones restantes son para Homero Díaz, ex médico de la institución.

Cabe destacar que también había una deuda para con Burdisso, a quien se la cancelaron con un pago total de 4,3 millones de pesos argentinos. Por otra parte, la dirigencia que comanda el ex Intendente de la Municipalidad de Lanús resolvió otros pagos pendientes, ya que le debían dinero a Atlético Tucumán por Ignacio Maestro Puch, también a River por Franco Paredes, y a Vélez por Agustín Mulet. Además, llegaron a un acuerdo con Julio Vaccari, y también se resolvió el déficit de 280 mil dólares que había pendiente con Joaquín Laso, que se abonó en ocho cheques.

El paso de Guillermo Burdisso por Independiente

Guillermo Burdisso estuvo durante una sola temporada en Independiente. Entre julio de 2018 y 2019, lució la camiseta en 26 oportunidades: anotó un gol, aportó una asistencia y disputó 1.698 minutos.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura