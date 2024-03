Este sábado, Evangelina Anderson, esposa de Martín Demichelis, actual director técnico de River Plate, participó del programa de la histórica Mirtha Legrand. En ese contexto, la modelo se despachó con una anécdota realmente dramática que dejó tanto a los presentes en la mesa como a todos los espectadores con la boca abierta.

Siguiendo con la narración de Mercedes Ninci, periodista que recientemente sufrió un hecho de inseguridad en el barrio porteño de Almagro, Evangelina Anderson aprovechó y compartió detalles sobre un episodio muy duro que tuvo lugar en territorio español, cuando la pareja se encontraba viviendo en la ciudad de Marbella.

“Estaba poniéndome en tu lugar”, comenzó señalando la mujer del exdefensor de la Selección Argentina, acaparando así la atención de todos los presentes. Así fue como Evangelina comenzó con su narración sobre un episodio de inseguridad que resultó ser extremadamente traumático pero que, afortunadamente, no tuvo consecuencias mayores.

“Yo nunca lo conté, pero a nosotros en España nos robaron estando adentro de la casa, viviendo en Marbella”, exteriorizó inicialmente Evangelina. Cabe destacar que el hecho sucedió cuando el nacido en Justiniano Posse, provincia de Córdoba, se encontraba defendiendo la camiseta de Málaga, donde se transformó en un jugador muy querido.

“La casa tenías tres pisos e ingresaron por la planta baja mientras dormíamos. Mi marido salió corriendo a buscar a mis hijos a las habitaciones”, continuó narrando la mujer de 40 años de edad, que actualmente se encuentra participando regularmente del jurado del programa “Los 8 Escalones”, conducido por Guido Kaczka en Canal 13.

“La bebé estaba con nosotros, pero los otros chicos estaban en sus respectivas habitaciones a los gritos. Salieron corriendo cuando lo vieron a Demi”, profundizó Evangelina sobre el hecho en cuestión. Y, posteriormente, remató el relato con una frase de admiración hacia el hoy entrenador del equipo Millonario: “Miralo a Demi, eh”.

De esta manera, una vez más quedó demostrado que los hechos de inseguridad se producen en cualquier parte del mundo y que no son únicamente potestad de la República Argentina. Por suerte y, más allá de las consecuencias que acarrea cualquier hecho de inseguridad, en esta oportunidad no hubo que lamentar algo peor.

Encuesta ¿Qué te parece el ciclo de Demichelis en River? ¿Qué te parece el ciclo de Demichelis en River? YA VOTARON 0 PERSONAS

Evangelina sobre el regreso a Argentina

“Mirá, te voy a decir la verdad. Yo ya tenía mi vida y mi familia armadas. Fue sorprendente para mí, no me lo esperaba. Él quería venir a cumplir sus sueños y dije: ‘Sí, lo voy a acompañar en su sueño’. Me fui por amor de Argentina, dejando todo, y me volví por amor. Gracias a Dios se me dio esta oportunidad de que mis padres puedan disfrutar de mis hijos y mis hijos de sus abuelos. Fue la decisión más linda que pudimos haber tomado”.