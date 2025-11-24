Es tendencia:
Fue operado hace 28 días, es clave para Racing y será titular ante River: el extraño método que utilizará Santiago Sosa

A fines de octubre, el mercedino de 26 años sufrió la fractura del seno maxilar superior derecho.

Por Julián Mazzara

Santiago Sosa, el capitán de Racing.
Santiago Sosa está recuperado, pero no al 100%. Así y todo, será titular frente a River, este lunes 24 de noviembre. Luego de los 28 días que transcurrieron desde que fue operado por la fractura que sufrió en el seno maxilar superior derecho, el capitán de Racing habló con Gustavo Costas, recibió el alta médica y podrá estar.

Hay un motivo clave en su retorno, principalmente desde el orden futbolístico que tendrá la Academia en una nueva edición del clásico más añejo del país, pero las condiciones no serán las mejores para que el oriundo de Mercedes sea tan clave como lo supo demostrar hasta el momento de su lesión.

Para retornar al campo de juego, además de que entrenó a la par del plantel a lo largo de toda la semana, Sosa utilizará una máscara protectora para evitar cualquier complicación. Y claro, normalmente la recuperación de una intervención quirúrgica similar tiene un plazo estimado de dos a tres meses.

Cabe destacar que este tipo de protección no solo acelera el proceso de recuperación, sino que también impide que el futbolista reciba otro golpe en la zona. De esta manera, tiene la posibilidad de estar con un resguardo mayor. Así, Racing volverá a contar con una de sus armas letales.

Santiago Sosa utilizará una máscara protectora. (Foto: Prensa Racing)

Los lesionados que tiene Racing

  • Elías Torres: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
  • Luciano Vietto: desgarro en el sóleo derecho.
  • Marcos Rojo: desgarro en el sóleo izquierdo.
¿Racing puede recibir a River con gente tras la fuerte sanción de Conmebol al Cilindro?

Con dos referentes borrados por Gallardo, los convocados de River para visitar a Racing

La posible formación de Racing vs. River por el Torneo Clausura

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra o Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

