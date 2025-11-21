¿Racing puede recibir a River con gente tras la fuerte sanción de Conmebol al Cilindro?

El pasado 29 de octubre, Racing recibió a Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. La Academia había perdido 1 a 0 en Río de Janeiro y la gente entendió que debía jugar su partido y por eso se organizó un recibimiento imponente. Aliento estruendoso, bengalas de humo y demasiado pirotecnia, con candelas que iluminaban el cielo de Avellaneda.

Tanto la Conmebol como la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires no lo permiten. Inclusive el recibimiento del año anterior ante Corinthians por la semifinal de la Sudamericana ya había dejado una dura sanción, pero para la Academia era importante amedrentar a Flamengo y optaron por hacerlo igual, pese a que sabían que serían sancionados.

Conmebol sancionó a Racing

La casa madre del fútbol sudamericano sancionó a la Academia y le imposibilitará llevar público a los próximos tres partidos, mientras que el cuarto será con aforo reducido. Esta solamente aplica a los duelos correspondientes a competiciones internacionales. Cabe destacar que los de Gustavo Costas pueden clasificar a la Copa Libertadores en caso de ganar el Clausura, sino jugarán la Sudamericana. Por otro lado, la Conmebol le impuso a Racing una multa de unos 150 mil dólares.

Así fue el recibimiento de Racing ante Flamengo. (Foto: Getty).

Aprevide había sancionado, pero luego volvió para atrás

Por ese mismo recibimiento ante Flamengo, Aprevide -que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires- había sancionado a Racing por reincidencia con la imposibilidad de llevar público durante tres partidos.

La Academia jugó a cancha vacía ante Defensa y Justicia, cumpliendo así la primera de las jornadas sin gente en las tribunas, pero tras conocerse que enfrentaría a River por los octavos de final en condición de local, la medida quedó sin efecto y por eso el próximo lunes a partir de las 19.15 horas cuando los de Costas se enfrenten a los de Gallardo habrá público de la Academia.

