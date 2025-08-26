Es tendencia:
Fue wing de Los Pumas, metió dos tries en un Mundial pero se pasó al fútbol, jugó de 9 y salvó a su club del descenso

Martín Terán tiene una de las historias más particulares de un deportista profesional en Argentina.

Por Germán Celsan

Martín Terán jugó el Mundal 1991 en Los Pumas y luego fue jugador de fútbol para Atlético Tucumán
Hay algunos ejemplos de deportistas que han jugado dos deportes de forma profesional; casos destacados son los de Michael Jordan con su paso por la MLB tras convertirse en el mejor basquetbolista de todos los tiempos, el de Usain Bolt, que intentó jugar al fútbol después de consagrarse como el hombre más rápido del mundo, o el de David Nalbandian y Vicente Pernía, que se dedicaron al automovilismo tras dejar el tenis y el fútbol, respectivamente.

Pero el caso del tucumano Martín Terán es sumamente particular, puesto que fue elegido para jugar con la Selección Argentina de Rugby, mejor conocida como Los Pumas, en los Mundiales de 1991 y 1995, y luego dejó la actividad para pasar al fútbol, donde llegó a ser delantero de Atlético Tucumán y salvar al decano de descenso, allá por 1997.

Martín destacó en la década de los 90’s como uno de los mejores wings de toda la Argentina; surgido de Tucumán Rugby, se ganó un lugar en Los Pumas y tuvo la posibilidad de defender la camiseta argentina en dos Mundiales: el disputado en 1991 y el de Sudáfrica 1995. En el primero de ellos, Martín Terán se dio el lujo de anotarle dos tries a Australia, que terminaría consagrándose campeón del mundo.

Martín Terán tras convertir uno de los tries vs. Australia en el Mundial 1991. (Mark Leech/Offside)

Pero un año más tarde del Mundial de Sudáfrica, Martín Terán empezó a vestir la camiseta albiceleste pero en vez de en franjas, a bastones. Cambió el rugby por el fútbol y tras probarse en Atlético Tucumán no sólo quedó, sino que se dio el lujo de jugar y de salvar al Decano del descenso de la B Nacional con un gol en el partido clave vs. Douglas Haig.

Hasta que decidí jugar al fútbol, mi carrera, más allá de los logros nacionales e internacionales, era ‘tranqui’. Pero luego de ese gol, el hincha de Atlético empezó a reconocerme por la calle y a brindarme muestras de cariño. A mis hijos les llama la atención que la gente del fútbol me siga saludando, a pesar de la cantidad de años que pasaron desde que dejé de jugar oficialmente”, le confió Martín Terán a La Gaceta en una vieja entrevista.

Martín Terán con la de Atlético Tucumán (Archivo – La Nación)

Hoy Martín Terán se mantiene viviendo en Tucumán, aunque está abocado a la gastronomía y por un buen tiempo ha sido el principal impulsor del Seven de Tafí del Valle, una de las principales fuentes desde la cual se descubren grandes futuras estrellas de la región.

