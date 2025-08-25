Es tendencia:
Fuerte acusación desde Banfield por el arbitraje en la caída ante Boca: “Es lo que conlleva venir a esta cancha”

Alexis Maldonado y Rodrigo Auzmendi cuestionaron a Nicolás Lamolina por su actuación en La Bombonera que terminó en derrota del Taladro.

Por Lautaro Toschi

Boca ganó y sumó su segundo triunfo al hilo en el Torneo Clausura. Los de Miguel Ángel Russo venían de una racha de doce encuentros consecutivos sin ganar y el pasado 17 de agosto lograron romper esa maldición, superaron 3 a 0 a Independiente Rivadavia y le dieron aire a Miguel Ángel Russo. El pasado domingo, el Xeneize superó a Banfield por 2 a 0 en La Bombonera y sumó posiciones en la tabla de la Zona A del torneo, también se afianzó en zona de clasificación a la Copa Libertadores en la tabla anual.

Por su parte, Banfield sufrió su tercera caída en el campeonato y quedó atento a las tablas del descenso, tanto a la de promedios como a la anual. Hubo indignación en el Taladro tras la derrota ante Boca, sobre todo con Nicolás Lamolina, el árbitro del encuentro. Varios de los dirigidos por Pedro Troglio consideraron que Miguel Merentiel cometió falta en la jugada del primer gol. El uruguayo se llevó puesto a Alexis Maldonado, cayó al piso y luego tuvo la posibilidad de quedar mano a mano y definir.

Quejas en Banfield

Alexis Maldonado habló después del partido y afirmó: “Mucha bronca, tristeza, por los fallos arbitrales. Su primer gol es falta clarísima, yo nunca lo veo y me choca de atrás, me traba la pierna y me caigo. Si yo la hago, cobra penal”. En la misma línea disparó Rodrigo Auzmendi: “Venir a estas canchas es lo que conlleva. En el primer gol hay falta, le cruza los pies. No sé qué revisión hicieron, la vimos todos”.

Pedro Troglio, reclamo y expulsión

El arbitraje de Nicolás Lamolina fue cuestionado prácticamente desde el comienzo del partido. Inclusive en el primer tiempo, Pedro Trolgio le gritó: “Cobrá para los dos lados iguales, dale”, sumado a eso hizo unos gestos que no le gustaron nada al árbitro. Esa situación trajo con sí una amarilla para el DT, pero como continuó con la misma postura, el juez le mostró la tarjeta roja y se fue expulsado. En su salida rumbo al vestuario, toda La Bombonera recordó su paso por River y le dedicó algunas canciones.

