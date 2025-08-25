Es tendencia:
¿Qué le dijo Riquelme a Cavani en la llamada tras la victoria de Boca que sorprendió a todos?

El Xeneize se impuso 2 a 0 ante el Taladro en La Bombonera con tantos de Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Por Lautaro Toschi

Luego de pasar doce partidos sin victorias y cuando el clima comenzaba a calentarse, Boca reaccionó y Miguel Ángel Russo respira. Fueron semanas de tensión máxima en el Xeneize, pero la victoria del pasado fin de semana ante Independiente Rivadavia en Mendoza descomprimió un poco, a eso se le sumó el triunfo ante Banfield en La Bombonera por 2 a 0 con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, por lo que se empieza a respirar cierta tranquilidad en el club de la Ribera.

Edinson Cavani fue uno de los jugadores más apuntados por los hinchas. Rendimientos dispares, situaciones claras desperdiciadas, publicaciones en redes sociales y la falta de autocrítica fueron algunos de los factores que hicieron que los fanáticos comiencen a perder la paciencia. Por otro lado, que prácticamente nunca pierda la titularidad también generó cierto malestar en las tribunas.

Con este contexto, el grito de gol de Cavani ante Banfield fue explosivo. Boca ya lo ganaba 1 a 0 y faltan ocho minutos para el cierre del encuentro cuando luego de un córner a favor del equipo de Miguel Ángel Russo, Rodrigo Battaglia conecta de cabeza, la pelota pegó en el travesaño y le quedó servida a Cavani para que la meta con el arco a su merced.

Fue el tanto de la tranquilidad y que le aseguró al Xeneize ganar tres puntos importantes, pensando en clasificar a octavos de final del Torneo Clausura y también mantenerse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Cabe recordar que Boca no ganaba en La Bombonera desde el 19 de abril, cuando superó a Estudiantes por la fecha 14 de la temporada regular del Torneo Apertura.

Edinson Cavani selló el triunfo de Boca ante Banfield. (Foto: Getty).

Edinson Cavani selló el triunfo de Boca ante Banfield. (Foto: Getty).

Riquelme llamó a Cavani

En diálogo con El Canal de Boca, Edinson Cavani afirmó: “Recibí una llamada de Román contento por el triunfo, por lo personal, por el gol y porque se empiezan a ver cosas que con el tiempo estamos logrando encontrar, que es un poco esa identidad que tiene que tener este equipo. Me transmitió su alegría, yo le transmití la mía también. Ahora queda recuperar tranquilo, descansar este día libre que podamos tener y volver a los entrenamientos con toda la disposición de nuevo para preparar el próximo partido el fin de semana”.

