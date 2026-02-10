Es tendencia:
Ganó la Copa Sudamericana, jugó más de 300 partidos en Primera y es nuevo refuerzo de un equipo del Federal A

A los 37 años, el delantero de último paso por Arsenal jugará en Círculo Deportivo Otamendi.

Por Marco D'arcangelo

Ciro Rius en su paso por Defensa y Justicia.

Tras disputar la última temporada con Arsenal de Sarandí, equipo con el que descendió a la Primera B Metropolitana, a los 37 años el experimentado delantero Ciro Rius tiene un nuevo desafío en su carrera, ya que fue oficializado como nuevo refuerzo de un equipo del Torneo Federal A. 

Es que el ex Platense y campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia en 2020, fue anunciado como nuevo futbolista de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, equipo que se prepara para una nueva temporada en la Tercera División del fútbol argentino. 

Ríus firmó su contrato por una temporada, hasta el 31 de diciembre de este año, y se sumará en los próximos días a las filas del equipo comandado por Mariano Charlier, quien viene de dirigir a Aldosivi en 2025 en la Liga Profesional y que busca el ascenso a la Primera Nacional.

“El extremo, de largo recorrido en el fútbol argentino, se convirtió en nuevo refuerzo de Círculo. Nació el 27 de octubre de 1988 en Ramallo, y en la última temporada jugó la Primera Nacional con Arsenal. En total tiene 370 partidos en el fútbol profesional”, posteó Círculo Deportivo en su cuenta.

En el último año tuvo bastante participación en el descenso del equipo de Sarandí ya que disputó 19 encuentros, en los que no marcó goles ni aportó asistencias en 673 minutos en cancha. Su último partido jugado fue el 13 de septiembre en la derrota 3 a 0 contra Gimnasia y Tiro de Salta. 

Por otro lado, dentro del plantel de Círculo Deportivo se sumó otro jugador de experiencia, ya que fue anunciado como refuerzo a Francisco Grahl, el mediocampista que pasó por San Martín de San Juan, Aldosivi, Central Córdoba y Atlético Tucumán entre otros. Su último club fue Almirante Brown. 

Los números de Ciro Ríus en su carrera

A lo largo de toda su carrera, el delantero de 37 años disputó un total de 370 partidos, en los que convirtió 30 goles y aportó 27 asistencias. Además, recibió 42 tarjetas amarillas y fue expulsado en 4 oportunidades en 24165 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó la Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia.

Datos claves 

  • Ciro Rius fue oficializado como nuevo refuerzo de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.
  • El delantero de 37 años firmó contrato por una temporada hasta el 31 de diciembre.
  • El mediocampista Francisco Grahl también se sumó como refuerzo tras su paso por Almirante Brown.
Marco D'arcangelo

