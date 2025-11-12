Es tendencia:
El inesperado dilema que posee Claudio Úbeda para definir la formación de Boca

El Sifón está planificando lo que será la formación del domingo para recibir a Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura.

Por Julián Mazzara

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.
© Getty ImagesClaudio Úbeda, entrenador de Boca.

Boca está planificando lo que será el partido del domingo frente a Tigre, donde los dirigidos por Claudio Úbeda necesitan de una victoria para quedar lo más arriba posible dentro de la tabla de posiciones para tener mayores chances de definir de local cuando le toque afrontar los Playoffs.

Tras lo que fue el Superclásico frente a River, donde Lautaro Di Lollo llegó a la quinta amonestación que lo obliga a frenar y dejarle su lugar a Nicolás Figal, quien lo reemplazará en la zaga y volverá a jugar después de cuatro meses (su último partido fue el 13 de julio ante Argentinos Juniors), al Sifón se le presenta una gran incógnita.

La baja de Di Lollo perjudica a la defensa boquense, no solo porque Figal viene con muy poco rodaje, sino también por el juego aéreo, algo que también perdió a raíz del desgarro que padeció Rodrigo Battaglia, que si bien está mejorando, no llegaría para este compromiso frente a los dirigidos por Diego Dabove.

Ahora bien, otro de los jugadores que podría salir respecto a lo que fue la formación ante el Millonario, es Milton Giménez. Y no por nivel, sino porque tiene cuatro amonestaciones, por lo que una más lo privará de jugar los octavos de final del certamen doméstico. Pero a su vez, al cuidarlo, el equipo de Úbeda perdería mayor peso aéreo. Sin embargo, la altura de Edinson Cavani (si ingresa), equilibraría la cuestión. Aún hay tiempo para que el DT lo defina.

Leandro Paredes y Milton Giménez dialogan con Nicolás Ramírez en el Superclásico. (Getty Images)

La posible formación de Boca vs. Tigre por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Edinson Cavani. DT: Claudio Úbeda.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura

  • Lautaro Di Lollo se pierde el partido de Boca contra Tigre por la quinta amonestación.
  • Nicolás Figal reemplazará a Di Lollo y volverá a jugar tras cuatro meses sin rodaje.
  • La baja de Rodrigo Battaglia por desgarro perjudica a Boca en el juego aéreo.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

