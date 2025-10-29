Este 27 de octubre se llevó a cabo Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria 2025 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el Predio de Ezeiza. En ese marco, varios temas a tratarse fueron anunciados, y uno de ellos destacó a Leones de Rosario FC, el equipo de Lionel Messi con base en Rosario.

El club, fundado en 2015 y actualmente presidido por Matías Messi, hermano del capitán de la selección argentina, recibió la aprobación por unanimidad para afiliarse a la Primera C del fútbol argentino y actuará en dicha categoría a partir del 2026.

La AFA aceptó la afiliación de Leones de Rosario directamente a Primera C.

“Afiliación del Leones Fútbol Club (Rosario, Provincia de Santa Fe), para actuar en la Categoría Primera “C” a partir de la Temporada 2026 [conforme art. 10°, apartado 1, inciso d), art. 11° y art. 25°, inciso m) del Estatuto]“, comunicó la AFA dentro de la lista de temas tratados y aprobados de forma unánime en la Orden del Día de la Asamblea Ordinaria.

La mención de los artículos e incisos del Estatuto son una mera formalidad, ya que refieren a la adición de clubes a Primera C, la petición y procedimiento de solicitud y las atribuciones de la asamblea de admitir, suspender o expulsar un miembro, respectivamente.

Matias Messi y Cristian D’Amico en la asamblea de AFA (@cabrerahercap)

Publicidad

Publicidad

Leones FC salta de la liga rosarina a jugar en la Primera C de AFA

El equipo, que hasta ahora se encontraba afiliado a la liga rosarina, dejará el Torneo Promocional Amateur -quinta división- y saltará directamente a la Primera “C” de la AFA desde el año que viene. La Primera C, a su vez, es una cuarta categoría del fútbol argentino, por detrás de la LPF, Primera Nacional y Primera B.

Con esta decisión tomada en la Asamblea Extraordinaria por parte de la AFA, Leones FC se saltará las divisiones para los clubes indirectamente afiliados, como el Torneo Promocional Amateur y competirá en la zona Metropolitana, como varios otros equipos de Santa Fe, como Central Córdoba de Rosario y Argentino de Rosario o como hubiera sido el caso de Colón de Santa Fe en caso de descender de la Primera Nacional.

Datos clave

Leones FC , club de Lionel Messi presidido por Matías Messi , se afilió a la Primera C de AFA.

, club de presidido por , se afilió a la de AFA. La afiliación a la Primera C fue aprobada por unanimidad el 27 de octubre en la Asamblea de AFA.

fue aprobada por unanimidad el en la Asamblea de AFA. Leones FC competirá en la Primera C (cuarta categoría del fútbol argentino) a partir de la Temporada 2026.

Publicidad