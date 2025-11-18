La decisión profesional que anunció Diego Latorre tras la eliminación de su equipo en la Copa Potrero: “Tengo ganas”

Diego Latorre tuvo su estreno como entrenador en la edición 2025 de la Copa Potrero, dirigiendo La Jaula, equipo del que su hijo es fundador y jugador. Con dos victorias y dos derrotas en fase de grupos, no consiguió el objetivo de clasificar a la siguiente ronda, pero se despidió con un anuncio a futuro que generó gran expectativa.

Consultado por Oscar Ruggeri, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986 y compañero de años en ESPN, sobre el deseo de dar continuidad a la tarea de director técnico pero ya en el plano profesional, Gambeta reconoció que ese deseo fue ganando lugar más allá de su trabajo actual como comentarista y analista.

“Es una actividad en la que tenés que estar preparado en aspectos que no son solamente técnicos. Es cierto que el jugador profesional es más duro, que acepta las reglas de juego, pero en el plano amateur entran en juego muchas otras cuestiones que hacen al grupo”, comenzó diciendo. Y confirmó: “Sí, tengo ganas”.

De momento, Diego Latorre solo asumió el compromiso de volver a dirigir a La Jaula en la edición 2026 de la Copa Potrero. Y bromeando sobre su futuro al haber quedado eliminado del torneo, agregó: “Ahora me tomo vacaciones y repensaré el año que viene qué es lo que hago”.

¿Cambió de opinión?

Hace un mes atrás, en entrevista con Hugo Balassone, Diego Latorre se había manifestado en contra de la posibilidad de incursionar como entrenador en el fútbol profesional con un sólido argumento. “Estoy muy desencantado porque veo que no se sostiene nada en el fútbol argentino”, se quejó.

Y continuó: “En tres o cuatro partidos ya estás bombardeado por todos lados. A veces en dos o tres. Y eso me quitaría mucha felicidad porque yo creo que el técnico tiene que ser un artesano. Creo que la didáctica del entrenamiento, la enseñanza y el progreso de un jugador no está en tres partidos y eso influye“.

El deseo de ayudar a Ferro

Algo más atrás todavía en el tiempo, el exjugador de Boca y Racing, entre otros clubes, había expresado el deseo de ayudar a Ferrocarril Oeste, equipo con el que simpatiza por herencia paterna, a superar un presente deportivo que lo tuvo al borde del descenso a la Primera B Metropolitana.

“Ferro está en la decadencia. Estoy muy mal. Estoy a punto de empezar a promocionarme para resolver alguna cuestión”, anunció generando gran expectativa por la posibilidad de que pudiera buscar asumir como DT del club.

